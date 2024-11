CORTE DI CASSAZIONE * RICORSO PROPOSTO DA WALTER BIOT: « RESPINTA LA RICHIESTA, RESA IRREVOCABILE LA SENTENZA DI CONDANNA»

17.02 - mercoledì 20 novembre 2024

In data odierna la Prima Sezione penale ha deciso sul ricorso proposto da Walter Biot avverso la sentenza emessa in secondo grado dalla Corte Militare di appello per i reati di procacciamento e rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio ed altro. La Corte Militare di Appello aveva condannato l imputato alla pena di anni 29 e mesi due di reclusione militare.

Le contestazioni sono relative alla avventura consegna da parte di Biot (ufficiale dello Stato Maggiore della Marina Militare) ad un diplomatico russo di una Micro SD contenente numerose immagini di documenti segreti o riservati tra cui 7 documenti classificati NATO SECRET . Il fatto è avvenuto il 30 marzo del 2021. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso rendendo irrevocabile la sentenza di condanna.