CORTE DEI CONTI – ROMA * SCUOLA: « OK A CCNL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA, ANNI 2019-2021 »

20.05 - lunedì 05 dicembre 2022

SCUOLA, CORTE CONTI: OK A CCNL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA 2019-2021

Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, nell’adunanza del 5 dicembre 2022, hanno certificato positivamente l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sui principali aspetti del trattamento economico del personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2019-2021, con le motivazioni contenute nel rapporto allegato alla Deliberazione, in corso di stesura.

Corte dei conti

Ufficio Stampa