CORTE COSTITUZIONALE * MESSAGGI WHATSAPP E VITALIZI PARLAMENTARI: « RITENUTI AMMISSIBILI ENTRAMBI I CONFLITTI »

13.08 - giovedì 24 novembre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

MESSAGGI WHATSAPP E VITALIZI DEI PARLAMENTARI: AMMESSI DALLA CORTE DUE CONFLITTI TRA POTERI.

Nella camera di consiglio di oggi, 24 novembre 2022, la Corte costituzionale ha esaminato due conflitti fra poteri proposti nei confronti dell’autorità giudiziaria, rispettivamente, dal Senato in materia di messaggi scritti, trasmessi in via informatica e telematica, e dalla Camera, in materia di pignorabilità dei vitalizi dei deputati.

Entrambi i conflitti sono stati ritenuti ammissibili e verranno decisi nel merito a seguito dell’udienza pubblica.