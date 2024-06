CORTE COSTITUZIONALE * EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: «È ON-LINE IL NUOVO MINI PODCAST “LE SENTENZE IN TRE MINUTI”»

11.07 - mercoledì 12 giugno 2024

È disponibile un nuovo mini-podcast della serie “Le sentenze della Corte in 3 minuti”, dedicato alla recente pronuncia sull’Edilizia Residenziale Pubblica, con cui la Corte ha affermato che è irragionevole negare l’accesso all’edilizia residenziale pubblica a chi, italiano o straniero, al momento della richiesta non sia residente nel territorio della Regione da almeno cinque anni, pur se calcolati nell’arco degli ultimi dieci e maturati eventualmente anche in forma non continuativa. Il requisito della prolungata residenza impedisce di soddisfare il diritto inviolabile all’abitazione, funzionale a che «la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l’immagine universale della dignità umana».

