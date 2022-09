CORTE COSTITUZIONALE * COVID: « INAMMISSIBILE IL CONFLITTO CUNIAL CONTRO IL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE, PER ELEGGERE IL CAPO DELLO STATO / CASO FERRI, AMMISSIBILE IL RICORSO CSM CONTRO LA CAMERA»

19.49 - lunedì 12 settembre 2022

La Corte costituzionale riunita oggi in camera di consiglio ha esaminato il ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sollevato dall’onorevole Sara Cunial nei confronti del Parlamento in seduta comune per esserle stato asseritamente impedito di partecipare alle sedute convocate per l’elezione del Presidente della Repubblica.

In attesa del deposito dell’ordinanza, l’Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale fa sapere che il ricorso è stato ritenuto inammissibile.

Nella stessa camera di consiglio, la Corte ha esaminato altresì il conflitto tra poteri sollevato dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura nei confronti della Camera dei deputati per il diniego dell’autorizzazione all’utilizzo delle captazioni riguardanti le conversazioni dell’onorevole Cosimo Ferri, magistrato in aspettativa.

In attesa del deposito dell’ordinanza, l’Ufficio comunicazione e stampa della Corte fa sapere che il conflitto è stato dichiarato ammissibile.