CORTE CASSAZIONE * PROCESSI “RUBY 1“ E “RUBY 2“: «CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI PER FALSE TESTIMONIANZE, ANNULLATA LA SENTENZA DI ASSOLUZIONE EMESSA DAL TRIBUNALE DI MILANO»

All’udienza pubblica del 14 ottobre 2024, la Sesta sezione penale della Corte di cassazione decidendo sul ricorso proposto dalla Procura della Repubblica di Milano ha annullato la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Milano nel processo relativo ai reati di corruzione in atti giudiziari per le false testimonianze rese nei processi noti come Ruby 1 e Ruby 2, rinviando gli atti alla Corte di appello di Milano per il giudizio sui reati di corruzione in atti giudiziari. Per quanto riguarda le false testimonianze ha dichiarato i reati prescritti.