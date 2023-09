CORRIDOIO BRENNERO – CIRCONVALLAZIONE FERROVIARIA TRENTO * INFOPOINT: « LUNEDÌ 11/9 INIZIERÀ L’ATTIVITÀ DELLO SPORTELLO PUBBLICO, A TRENTOLAB »

09.17 - giovedì 7 settembre 2023

Corridoio ferroviario del Brennero

Lotto 3A Circonvallazione ferroviaria di Trento

OSSERVATORIO AMBIENTALE E PER LA SICUREZZA DEL LAVORO

Lunedì prossimo, 11 settembre 2023, inizierà l’attività dell’Infopoint, sportello pubblico dell’Osservatorio ambientale e per la sicurezza del lavoro relativo alla realizzazione del passante ferroviario di Trento. Sarà il centro permanente per fornire ai cittadini informazioni sulla progettazione e sullo stato dei lavori che nei prossimi anni coinvolgeranno l’area urbana; al tempo stesso si proporrà anche come punto di riferimento per raccogliere osservazioni ed istanze relative all’opera.

Lo sportello sarà aperto al pubblico lunedì e mercoledì dalle ore 14.30 alle 17.30 ed il venerdì dalle ore 14 alle 17, presso TrentoLab, in Via Manci 2 (piano terra). L’attività dell’Osservatorio affiancherà il presidio informativo attivato dalla società Italferr spa unitamente a RFI – Rete Ferroviaria Italiana.

Informazioni più dettagliate sulla sua attività si trovano all’articolo 8 del Protocollo istitutivo dell’Osservatorio, pubblicato sul sito corridoiodelbrennero.provincia.tn.it/Osservatorio-Bypass- Trento.

L’Infopoint si occuperà infatti, progressivamente, oltre che dell’informazione ai cittadini anche di altre attività descritte all’articolo 8 del protocollo che in sintesi si riportano:

a) lnformazione:

– informazione degli organismi rappresentativi delle Amministrazioni, delle associazioni di cittadini, di scolaresche, di istituzioni e in generale dei portatori di interessi pubblici e privati, circa la progettazione, le indagini ele misure scientifiche, tecniche e amministrativeadottate;

– informazione sulla logistica dei cantieri;

– organizzazione di conferenze, tavole rotonde, congressi atti a informare la popolazione interessata;

– organizzazione di visite ai cantieri;

– messa a disposizione delle Circoscrizioni del Comune di Trento e degli altri Comuni coinvolti del necessario

materiale informativo;

– rapporti con le analoghe strutture informative o iniziative pertinenti esistenti in Provincia di Bolzano;

b) Ricerca e sviluppo:

– organizzazione di conferenze, tavole rotonde,congressi specialistici; – rapporti con istituti di ricerca e università nazionali ed estere;

– possibilità di assistenza per lo sviluppo di lavori scientifici.

Trento, 7 settembre 2023

OSSERVATORIO DEL BRENNERO LOTTO 3A IL COORDINATORE

– dott. Stefano Robol –

Via Alfieri, 6 – 38122 Trento tel. 0461 884953 osservatorio.bypasstn@pec.comune.trento.it