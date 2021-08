CORPO VOLONTARIO VVF – TRENTINO * PALERMO: « È OPERATIVA DA QUESTA MATTINA LA COLONNA MOBILE TRENTINA, IN SICILIA PER DONARE AIUTO E COMPETENZE ALLA TERRA DILANIATA DA INCENDI »

È operativa da questa mattina la colonna mobile trentina, giunta in Sicilia per donare aiuto e competenze ad una terra dilaniata dagli incendi. I Vigili del fuoco volontari trentini, suddivisi in cinque squadre, sono al momento impegnati in un importante lavoro di prevenzione.

Opereranno per dieci giorni nella provincia di Palermo, in collaborazione con i colleghi giunti dall’Alto Adige e dal Veneto, e in stretta sinergia con le squadre di volontari del posto che bene conoscono il territorio.

