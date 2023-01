COPPOLA (EUROPA VERDE) * VALDASTICO NORD: « SALVINI – ZAIA – FUGATTI IMPORRANNO AL TRENTINO (SE CI RIUSCIRANNO) UN’OPERA COSTOSISSIMA, DEL TUTTO INUTILE »

11.59 - venerdì 27 gennaio 2023

Salvini e la Valdastico. A margine di una breve discussione parlamentare su una question time di Forza Italia riferita al completamento della Valdastico-nord, il ministro Salvini non è riuscito a non dire la sua, sempre a modo suo. E’ evidente che la Lega (almeno quella del Veneto e soprattutto quella trentina) vuole il completamento a nord della Valdastico, costi quello che costi ed infischiandosi di quello che pensa la gente direttamente coinvolta dal completamento dell’ infrastruttura. Ma non solo quella.

La Valdastico nord – definita fin dagli esordi del progetto l’autostrada più inutile d’Italia – non serve al Trentino che, per i collegamenti col Veneto, usa la Valsugana o il collegamento stradale e autostradale con Verona. Finirebbe solo con intasare definitivamente l’Autobrennero, impossibilitata, in ogni caso, ad aggiungere una terza corsia.

Recentemente è stato da più parti suggerito che sarebbe preferibile utilizzare le risorse – tante – necessarie per l’opera autostradale per potenziare la ferrovia della Valsugana e, se si vuole, la stessa statale della Valsugana. Questo forse Salvini – che si occupa di infrastrutture da pochi mesi – non lo sa nemmeno, ed è chiaro che non glielo ha proposto nemmeno Fugatti. La conclusione di questa vicenda sarà probabilmente che tre persone, tutte dello stesso partito, Salvini, Zaia e Fugatti, imporranno al Trentino (se ci riusciranno) un’opera costosissima e del tutto inutile, che da cinquant’anni nessuno vuole, men che meno i comuni che verrebbero coinvolti direttamente. Le infrastrutture che veramente servono al Trentino, possono attendere! Penso al collegamento su rotaia con la val di Fiemme (progetto Transdolomites) o quello con l’Alto Garda fino a Tione come anni fa è stato proposto dai Verdi.

Cons. Lucia Coppola

Consigliera provinciale/regionale-Gruppo Misto/Europa Verde