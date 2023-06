COPPOLA (EUROPA VERDE) – INTERROGAZIONE * TRAFFICO PESANTE: « SONO STATI FINANZIATI I LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA SULLE SS 349 E 350? »

10.10 - venerdì 23 giugno 2023

Durante la presente legislatura ho interrogato più volte la Giunta provinciale in merito alla sicurezza stradale lungo la tortuosa statale 350 che da Calliano porta all’altopiano di Folgaria. La problematica è causata dal forte incremento del traffico pesante che paralizza spesso la circolazione e genera incidenti. I troppi mezzi pesanti, anche quelli che non hanno per mèta l’altopiano, ma usano questa strada solo per il transito perché spinti dai navigatori, hanno dimensioni tali da occupare entrambe le carreggiate in molti tratti, in galleria e nei tornanti. È nota la tortuosità del tracciato stradale, caratterizzato da curve a basso raggio, che non sempre permette il contenimento dell’ingombro volumetrico dei mezzi pesanti all’interno della corsia di marcia.

La stessa situazione si verifica anche sulla SS 349 della Fricca che pure conduce agli Altipiani Cimbri. Il problema si aggrava ovviamente nella stagione invernale e in quella estiva quando la statale è utilizzata non solo dai residenti e dai mezzi pubblici di linea per gli spostamenti ordinari, ma anche dai tanti veicoli turistici, auto e pullman che quando incrociano in curva questi “bisonti” della strada si trovano spesso bloccati. Nel maggio 2022 il Presidente della Provincia ha presentato un piano di circa 18 milioni di euro di investimenti infrastrutturali a servizio dei territori di Lavarone, Folgaria e Luserna. Fra questi la sistemazione e allargamento della SS 349 tra il km 17,3 e il km 18, Altopiano della Vigolana, in località Pian dei Pradi (strada della Fricca): era in corso lo studio preliminare, importo previsto 3,6 milioni di euro.

Interventi di rettifica e messa in sicurezza della SS 350, Altopiano di Folgaria, Dietro Beseno: si prevedeva il progetto definitivo entro la fine del 2022 e l’approvazione del progetto esecutivo nel secondo trimestre del 2023, importo previsto 4 milioni di euro.

Ora, a giugno 2023, la problematica non è purtroppo mutata. I giganteschi Tir, nonostante i divieti ampiamente segnalati al bivio di Calliano, imboccano imperterriti la statale creando i disagi noti.

Tutto ciò premesso interrogo il Presidente della Provincia di Trento per sapere:

i risultati dello studio preliminare in merito alla sistemazione e allargamento della SS 349 tra il km 17,3 e il km 18, Altopiano della Vigolana, in località Pian dei Pradi (strada della Fricca);

se sono stati finanziati questi lavori, quando avranno inizio e quando si prevede saranno terminati;

in merito agli annunciati interventi di rettifica e messa in sicurezza della SS 350, Altopiano di Folgaria, Dietro Beseno se è pronto il progetto definitivo annunciato entro la fine del 2022 e se è stato approvato il progetto esecutivo previsto per secondo trimestre del 2023;

se sono stati finanziati anche questi lavori, quando inizieranno e quando si prevede saranno portati a termine.

Cons. Lucia Coppola

Consigliera provinciale/regionale- Gruppo Misto/Europa Verde