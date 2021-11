COPPOLA (EUROPA VERDE) – INTERROGAZIONE * RIFIUTI INGOMBRANTI: « QUALI SONO AD OGGI I COMUNI CHE HANNO SOSPESO IL CONFERIMENTO? LA PAT INTENDE INTERVENIRE? »

16:30 - 18/11/2021

Il Comune di Terragnolo ha comunicato la sospensione del conferimento di rifiuti ingombranti fino a data da destinarsi. Di seguito: “Si comunica che fino a data da destinarsi la Provincia autonoma di Trento ha sospeso il ritiro ed il successivo avvio a smaltimento dei rifiuti ingombranti su tutto il territorio provinciale. La Comunità della Vallagarina ha pertanto comunicato che non risulta possibile garantire una prosecuzione regolare del servizio che, progressivamente, con l’esaurirsi delle volumetrie disponibili nei Container collocati nei CRM, viene sospeso”.

Medesimo annuncio si può leggere sul sito del Comune di Mori, Pomarolo, Ala, Villa Lagarina Il messaggio pare riguardare tutto il territorio provinciale. La causa sarebbe da ricondursi alla discarica provinciale di Trento che non consente più il conferimento di ingombranti.

Gli utenti sono di fatto invitati a non conferire presso i centri di raccolta le tipologie di rifiuto riconducibili al codice CER 200307 (rifiuti ingombranti) che sono costituiti, anche se in maniera non esaustiva, da rifiuti che, per loro grandi dimensioni, non possono essere depositati nei cassonetti per R.S.U. e devono essere pertanto raccolti in maniera differenziata (es. mobili, materassi, divani, poltrone, giocattoli ingombranti ecc.).

Mi è stato riferito che in molti Comuni vi sono lamentele per rifiuti ingombranti abbandonati lungo le scarpate e in prossimità dei cassonetti e dei contenitori della differenziata.

Tutto ciò premesso interrogo il Presidente della Provincia di Trento per sapere:

quali sono i Comuni che ad oggi hanno sospeso il conferimento di rifiuti ingombranti;

come la Provincia di Trento intenda intervenire, in che tempi e con quali soluzioni alternative al conferimento in discarica.

Cons. Lucia Coppola

consigliera provinciale/regionale Gruppo Misto/Europa Verde