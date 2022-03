COPPOLA (EUROPA VERDE) – INTERROGAZIONE * FOLGARIA: « RIQUALIFICAZIONE ZONA ARTIGIANALE DI FOLGARIA, QUALE LA POSIZIONE DELLA PAT? »

9.19 - lunedì 7 marzo 2022

Da anni ormai si discute in merito al piano di riqualificazione dell’area artigianale di Carpeneda, situata in una zona strategica ed a forte impatto paesaggistico, all’ingresso dell’abitato di Folgaria.

Trattasi di un insieme di opere al momento allo stato grezzo avanzato, in attesa della loro auspicata trasformazione a favore dello sviluppo delle attività imprenditoriali e artigianali locali.

Raccolgo con questa interrogazione l’appello del Sindaco del Comune di Folgaria che chiede alla Provincia un impegno concreto a sostegno del settore produttivo degli altipiani cimbri.

Il PRG del Comune di Folgaria, su istanza di un gruppo di imprenditori locali, individuò nei primi anni 2000 l’area per la realizzazione della zona artigianale. I privati promotori rilevarono successivamente i terreni oggetto della previsione urbanistica. Il progetto prevedeva la realizzazione di 7 lotti, in parte ad uso dei proponenti, in parte da rivendere. Nel 2007 iniziò la costruzione dei primi due lotti.

La crisi economica del 2009 colpì duramente le aziende coinvolte e arrestò il completamento dei lotti in costruzione e bloccò l’avvio degli altri. L’area entrò in procedura esecutiva di vendita immobiliare. Nel dicembre 2020 il Comune di Folgaria riacquistò all’asta il lotto D per la realizzazione del magazzino e cantiere comunale, con l’intenzione di dare comunque avvio al completamento dell’intera area. A fine 2021 il Comune di Folgaria ha stanziato i primi 400.000 euro per i lavori di completamento dell’edificio di priorità.

I lotti B e C sono all’asta da diverso tempo ma senza alcun esito.

Il Comune di Folgaria ha proposto più volte alla Provincia di ragionare su una operazione di acquisto e trasformazione dell’area artigianale a favore delle piccole imprese a cui offrire spazi idonei a prezzi accessibili. Gli immobili in questione sono notevolmente deprezzati; ci sono stati numerosi interessamenti di privati che parteciperebbero volentieri ad un progetto pubblico-privato guidato dalle istituzioni. Il supporto pubblico infatti è imprescindibile in quanto, nonostante i valori siano convenienti, la dimensione dell’area e la complessità dell’operazione sono tali da rendere impossibile l’acquisizione da parte di uno o più artigiani o imprenditori locali.

Il 14 febbraio 2022 si è svolta l’ultima asta con offerta minima di euro 663.750,00, andata deserta. Il valore di stima dei beni è di euro 3.885.000,00 e per completare la struttura si stima sia necessario investire ulteriori 1 mln di euro;

Nonostante le varie sollecitazioni del Comune di Folgaria e l’impegno del Presidente della Provincia ad affrontare la tematica con le strutture provinciali competenti, tutto è fermo e la struttura continua a deprezzarsi.

Si pone urgentemente il tema di garantire una regia unitaria e solida che possa dare sicurezza alle piccole imprese.

Tutto ciò premesso interrogo il Presidente della Provincia per sapere:

quale sia la posizione della Provincia di Trento in merito alla riqualificazione dell’area artigianale di Carpeneda, posta all’ingresso dell’abitato di Folgaria;

se condivida la visione del Comune di Folgaria che ritiene che l’area si presterebbe, attraverso il completamento delle strutture in essere, ad assolvere le funzioni di incubatore e polo delle piccole e medie imprese produttive del territorio. Non solo, che parte considerevole di questi spazi potrebbe assolvere a diverse funzioni pubbliche;

se ha affrontato la tematica con le strutture provinciali competenti e con quali risultati;

se non ritenga opportuno accogliere le richieste dell’ Amministrazione comunale di Folgaria in modo da offrire spazi e strutture idonee allo sviluppo delle attività artigianali e imprendoriali degli altipiani cimbri.

Cons. Lucia Coppola

consigliera provinciale/regionale- Gruppo Misto/Europa Verde