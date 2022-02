COPPOLA (EUROPA VERDE) – INTERROGAZIONE * COMUNE NAGO TORBOLE (TN): « SISTEMAZIONE EDIFICIO SCUOLA WINDSURF FOCI SARCA, LA PAT È A CONOSCENZA DEL PROGETTO? »

14.23 - lunedì 28 febbraio 2022

Nel Comune di Nago Torbole è prevista la sistemazione di strutture precarie per l’esercizio della scuola di windsurf alle foci del Sarca. Si tratta di un progetto che verrebbe eseguito su suolo pubblico e in piena area di tutela paesaggistico ambientale nella fascia lago del Comune di Nago Torbole (p.f. 1007/22 e p.ed. 1229 in cc Nago Torbole).

Per realizzare il manufatto è stata presentata una comunicazione per opere libere (Scia) previste dall’articolo 78, comma 3, della LP 15/2015 che peraltro elenca dettagliatamente gli interventi edilizi per i quali è consentita la presentazione della cosiddetta “Comunicazione opere libere”.

Esaminando le caratteristiche del progetto che si intenderebbe realizzare, un manufatto di oltre 400 metri quadrati di superficie, non sembra che tale opera rientri nelle casistiche espressamente indicate dal citato articolo 78.

Tale procedura prevede ovviamente una semplificazione delle precauzioni progettuali e viene normalmente utilizzata per facilitare la fase autorizzativa.

Un’analisi dettagliata delle criticità di tale opera è svolta in una interrogazione presentata il 18 febbraio 2022 al Comune di Nago Torbole dai consiglieri Nodari, Perugini, Di Lucia, Boretto e Civettini di Progetto Comune Nago Torbole 2020, documento che non trascrivo poiché ritengo sia già all’attenzione anche degli uffici provinciali.

*

Tutto ciò premesso interrogo il Presidente della Provincia di Trento per sapere:

se sia a conoscenza del progetto;

se non ritenga deturpante un’opera come quella che si vuole realizzare in un’area praticamente prospiciente al lago e alla foce del fiume Sarca, tenuto anche conto che per l’esercizio del windsurf non servono opere così imponenti e impattanti;

se l’opera in questione sia eventualmente autorizzabile – cosa che personalmente non auspico – utilizzando la procedura prevista dall’articolo 78, comma 3, della LP 15/2015 e dagli atti regolamentari comunali;

poiché l’opera rientra nella fascia di tutela lago e della foce del fiume Sarca se non intenda vietare la realizzazione di edifici in tale aree protette per evidenti ragioni di sicurezza oltre che di tutela urbanistica e ambientale ed eventualmente limitare gli interventi non aumentando i volumi e le dimensioni di eventuali edifici esistenti e già destinati a questo tipo di attività.

*

Cons. Lucia Coppola

consigliera provinciale/regionale-Gruppo Misto/Europa Verde