COPPOLA (EUROPA VERDE) – INTERROGAZIONE * ABILNOVA: « ITALFERR, LA PAT TUTELA LA COOPERATIVA DAI RISCHI DI ESPROPRI PERTINENZE OD OCCUPAZIONI TEMPORANEE? »

SI TUTELI ABILNOVA DAI RISCHI DI ESPROPRI DI PERTINENZE O OCCUPAZIONI TEMPORANEE.

In questi giorni Italferr ha inviato ai cittadini residenti in prossimità delle aree del cantiere della circonvallazione ferroviaria delle lettere in cui scriveva che alcune pertinenze delle loro abitazioni saranno interessate da occupazioni temporanee o espropri.

Queste lettere hanno sollevato grandi preoccupazioni e Rfi in seguito ha precisato che: “Le lettere ricevute in questi giorni costituiscono un atto dovuto, previsto dall’art.17 comma 2 del DPR 327/2001, e si riferiscono esclusivamente a particelle relative a terreni agricoli o urbani e a limitate pertinenze condominiali, non ad abitazioni private”. Ma le pertinenze possono essere molto importanti. Certamente lo sono per la Cooperativa sociale AbilNova che ha ricevuto in questi giorni la Pec da Italferr.

AbilNova nacque nel 2008 ed è diventata negli anni un importante punto di riferimento per i servizi per la disabilità sensoriale, sia visiva sia uditiva. Ad AbilNova lavorano 180 persone e vengono seguiti circa 700 pazienti.

Vengono offerti servizi essenziali quali la riabilitazione e prevenzione, ausili, assistenza scolastica, formazione, trasporto, riabilitazione, sostegno psicologico, consulenza, interpretariato in lingua dei segni, progetti individualizzati. Altrettanto importante l’attività di informazione e sensibilizzazione per tutta la popolazione, con l’obiettivo di contribuire a costruire una società realmente inclusiva nei confronti della disabilità sensoriale, sia visiva sia uditiva.

Ora la possibilità che anche una piccola parte di pertinenza possa essere espropriata rappresenta un danno incalcolabile per la cooperativa. L’accesso per esempio ai trenta posti auto sono strategici in quanto ci sono dei contratti sanitari da rispettare legati anche alla logistica e quindi ai parcheggi che devono essere garantiti ai pazienti.

Tutto ciò premesso interrogo il Presidente della Provincia di Trento per sapere:

se intenda intervenire in questa vicenda al fine di garantire che la Cooperativa AbilNova non debba subire occupazioni temporanee o espropri di pertinenze, evitando quindi di creare un grave danno ad un punto di riferimento per le persone affette da disabilità sensoriale;

se non fosse possibile dare garanzie in tal senso, se intenda valutare la possibilità di fornire ad AbilNova una sede alternativa con spazi adeguati allo svolgimento del loro lavoro.

Cons. Lucia Coppola

Consigliera provinciale/regionale-Gruppo Misto/Europa Verde