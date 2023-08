COPPOLA (EUROPA VERDE) * FAMIGLIE SINTI: « CAMPO NOMADI A RIVA DEL GARDA, NON SI DEROGHI A DIGNITÀ E DECORO »

15.00 - martedì 8 agosto 2023

CAMPO NOMADI A RIVA DEL GARDA: NON SI DEROGHI A DIGNITA’ E DECORO.

Quando la volontà di risolvere i problemi non c’è e quindi si prendono decisioni raffazzonate pur di togliersi i problemi di torno i risultati poi sono sotto gli occhi di tutti. Mi riferisco in questo caso alla vicenda delle famiglie sinti che per undici anni hanno vissuto in via Sant’Andrea a Riva del Garda, in un campo senza acqua né elettricità.

In questi mesi, a causa dei lavori di ampliamento dell’area commerciale adiacente al loro campo, le famiglie sono state costrette a riposizionarsi con le loro roulotte in uno spazio ridotto in attesa che Provincia e Comune trovassero loro un luogo dove vivere. Non hanno chiesto appartamenti, solo un luogo dove rimanere uniti e continuare la loro vita di lavoro e studio, un luogo fornito di acqua ed elettricità, con le utenze a loro carico.

Dopo grande tergiversare ecco che viene messo loro a disposizione un pezzo di prato tra la Pasina e via Basone, a ridosso dell’ingresso della galleria della bretellina della Baltera. Quest’area, senza acqua né servizi igienici, non permette certo una vita decorosa, dignitosa e sana. Il Comune di Riva promette che la zona sarà attrezzata entro l’inverno, ma i tempi potrebbero essere ben più lunghi in quanto lo sviluppo della zona sarebbe legata alla Variante 13. Le famiglie sinti si sentono abbandonate e anche i vicini contadini, che peraltro hanno con loro un ottimo rapporto, chiedono soluzioni celeri.

L’appello di Europa Verde a Provincia e Comune è di mettere in campo un po’ di buona volontà e umanità e fornire al più presto la zona assegnata alle famiglie di acqua e servizi igienici. Queste non sono persone di seconda classe, che tutto possono sopportare. Serve un risveglio di umanità, e compito delle istituzioni dovrebbe essere quello di dare l’esempio, per contribuire a creare una società che sappia abbracciare le differenze, che non volti la testa al prossimo in difficoltà, che non possa tollerare mai discriminazioni e permetta a tutti una vita decorosa e dignitosa. Provincia di Trento, Comune di Riva, a settembre i bambini sinti torneranno a scuola. Diamo a loro e alle loro famiglie ciò di cui hanno bisogno, non chiedono molto, solo l’essenziale.

Lucia Coppola

consigliera provinciale Europa Verde