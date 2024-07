COPPOLA (AVS) – INTERROGAZIONE * TRENTINO – LAGO LASES: «RIFIUTI ABBANDONATI, LA PAT INTENDE GARANTIRE LA SICUREZZA AMBIENTALE DELLA ZONA? »

11.00 - mercoledì 3 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Il lago di Lases vanta, grazie alla sua bellezza, un grande richiamo turistico. Inoltre per l’unicità dell’habitat che si è creato lungo le sue sponde è un prezioso sito di interesse comunitario (Sic) che coincide col canneto e il biotopo sito nella sua parte meridionale.

Nell’area ex cave Pianacci a sud del lago di Lases, nei pressi del biotopo, è presente una discarica abusiva di rifiuti vari. Tale discarica rappresenta un pericolo di inquinamento per lo specchio lacustre del canneto del biotopo e conseguentemente anche per il lago di Lases. Desidero ricordare che l’acqua del lago alimenta l’acquedotto Rivi che fornisce acqua potabile all’abitato di Lases e a quello di Albiano. Una zona delicata e fragile che va tenuta quindi sotto stretto controllo da possibili inquinamenti che possano pregiudicare la qualità delle acque.

Ciò premesso interrogo il Presidente della Provincia per sapere:

quali azioni intende porre in essere al fine di garantire la sicurezza ambientale della zona, attivando al più presto chi di competenza, per la rimozione dei rifiuti;

se sono state recentemente effettuate verifiche sulla qualità delle acque del biotopo e del lago di Lases e con quali risultati.

Cons. Lucia Coppola

Alleanza Verdi e Sinistra