COPPOLA (ALLEANZA VERDI E SINISTRA) * TRENTINO – VAL DI SOLE: «ELICOTTERO ED E-BIKE, IL PERFETTO MIX DI DISTURBO DELL’ECOSISTEMA AMBIENTALE»

Elicottero ed e-bike, il perfetto mix di disturbo dell’ecosistema ambientale. Anche quest’anno la Val di Sole propone un Ebike Tour EliBike Experience per provare l’emozione di un volo in elicottero di 10 minuti circa fino a quota 1590m e lunghe pedalate in sella alla e-bike. Dal sito di Promescaiol Outdoor Adventure: “Sono disponibili 6 diversi itinerari, dal più semplice a quello per rider esperti, su sentieri quasi inesplorati. La difficoltà del percorso verrà concordata valutando l’esperienza e le capacità tecniche del gruppo”.

Dopo aver offeso in questi ultimi anni la montagna con mega concerti in alta quota, gare motoristiche in zone delicate di grande valore naturalistico, raduni di Jeep come nel Vanoi e di camion come al Lago Santo, da qualche anno ci dedichiamo ad un altro evento sportivo: la discesa in bici (elettrica) dalle cime, raggiunte in elicottero. Si tratta di 60 Km di sentieri anche nel cuore del parco dello Stelvio (cosa decisamente discutibile e inopportuna). Ma ci sono compagnie che propongono giri turistici panoramici (quindi senza atterraggio) in elicottero anche all’interno del Parco Adamello-Brenta e altri Parchi, senza alcun senso del limite e tanto per inquinare anche a livello acustico.

L’elicottero è senz’altro un mezzo molto utile e spesso indispensabile soprattutto nei casi di emergenza dove altri mezzi non possono intervenire tempestivamente o semplicemente come mezzo di trasporto indispensabile in talune situazioni. E’ purtroppo un mezzo molto rumoroso ed inquinante e per tale ragione il suo uso è limitato ormai in molte aree.

Una pratica del tutto inaccettabile per diverse ragioni. Anzitutto nel periodo estivo le montagne trentine sono frequentate da chi ama il silenzio e non certo i rumori. Molti lamentano che non tutti i sentieri siano compatibili con chi pretende di transitare a bordo di una bicicletta. Ovviamente viene arrecato un disturbo alla fauna locale. Infine non vanno sottovalutati nemmeno i rischi connessi all’attività del volo in elicottero. Gli incidenti non sono infrequenti, e neppure quelli in cui potrebbero incorrere i ciclisti vista l’altitudine e i ripidi versanti su cui insistono i sentieri. Si rimarca il fatto che le leggi riguardanti i voli per turismo e per eliski non fossero perentoriamente vietati per legge e che nella penultima legislatura provinciale l’ assessore competente abbia abbassato il limite di partenza e atterraggio, togliendo quelli che precedentemente erano stati stabiliti.

E’ evidente che a fronte di modesti o inesistenti ricavi per le attività economiche legate al turismo estivo – si tratta in definitiva di pochi ciclisti – il danno di immagine è rilevante per territori vocati a un turismo tranquillo e lento, nel silenzio della natura e a contatto in certi casi con la fauna locale. Queste pratiche avranno importanti ricadute negative non solo sotto il profilo della tutela ambientale, ma anche sotto il profilo economico. Insomma, chi frequenta il Trentino per la tranquillità, il silenzio, l’aria incontaminata cambierà destinazione.

Cons. Lucia Coppola

Alleanza Verdi e Sinistra