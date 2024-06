COPPOLA (ALLEANZA VERDI E SINISTRA) * MOBILITÀ: «IL TRENO DELL’AVISIO PUÒ DIVENTARE REALTÀ, PER UN TURISMO SOSTENIBILE IN TRENTINO»

16.20 - mercoledì 12 giugno 2024

Abbiamo appreso con soddisfazione la notizia che la Giunta provinciale di Trento ha approvato uno schema di Convenzione con Rete Ferroviaria Italiana, con una attenzione particolare alle istanze dei territori per un collocamento strategico tra le Valli dell’Avisio. Prende quindi forma il progetto di fattibilità tecnico-economica per un collegamento ferroviario tra Trento e Canazei, denominato “Treno dell’Avisio”. Questa proposta occupa da anni il dibattito provinciale e finalmente vedrà uno studio svolto da RFI e dalla Provincia autonoma di Trento.

Il tema aveva raggiunto nelle scorse legislature il Consiglio provinciale in più occasioni, con approvazione all’unanimità di mozioni e ordini del giorno. Questo primo passaggio significativo rappresenta un traguardo importante, anche se i tempi non saranno brevi, per modificare significativamente la mobilità nelle valli dell’Avisio utilizzando un mezzo di trasporto più sostenibile, che permetterà ai cittadini e ai turisti di apprezzare i magnifici paesaggi e muoversi con “lentezza” e sicurezza, liberando le nostre affollatissime strade e consentendo di diminuire l’inquinamento atmosferico. Tutto ciò lo dobbiamo all’impegno della Associazione Transdolomites che dal 2009 non ha mai smesso di sostenere un’opera che anche noi di Alleanza Verdi e Sinistra riteniamo fondamentale per un salto di qualità sul tema della mobilità non più rinviabile e forse replicabile in altre zone del Trentino.

Cons. Lucia Coppola

Alleanza Verdi e Sinistra