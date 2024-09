“COORDINAMENTO NO VALDASTICO NORD – A31” * FLASH MOB: “IL NOSTRO ‘NO!’ ALLA VARIANTE PUP, IL GIORNO 1/10 (ORE 14.30) SOTTO IL PALAZZO DELLA REGIONE TN-AA”

19.55 - giovedì 26 settembre 2024

Con l’approvazione della variante al Piano Urbanistico Provinciale (PUP), si rischia di aprire la strada al prolungamento a nord dell’autostrada A31, un progetto che, se realizzato, comporterà gravi danni ambientali.

Vi chiediamo di unirvi a noi per fermare questa minaccia. Ecco come potete aiutarci:

Partecipate al flash mob organizzato dal Coordinamento No Valdastico Nord – A31, martedì 1 ottobre alle ore 14:30, di fronte al Consiglio Provinciale di Trento (Palazzo della Regione), per dire un chiaro e forte “No!” alla variante del PUP.

Inviate il volantino scaricabile qui e che vedete in anteprima in cima a questa newsletter agli indirizzi istituzionali

presidente@provincia.tn.it

presidente@consiglio.provincia.tn.it

difensore.civico@consiglio.provincia.tn.it

e per conoscenza a

noa31tn@gmail.com

Chiediamo a tutti di diffondere il volantino e invitare più persone possibile a fare lo stesso. Una massiccia campagna di dissenso può fare la differenza.

La costruzione di nuove autostrade, come la A31, è totalmente incongruente con gli obiettivi di conservazione dell’ambiente che tutti noi dovremmo perseguire. Le autostrade sono opere che frammentano gli habitat naturali, aumentano le emissioni climalteranti e favoriscono un modello di mobilità e consumo delle risorse ormai del tutto insostenibile, nell’illusione di poter perseguire una economia senza alcun limite. In un momento in cui dovremmo fare di tutto per preservare gli ecosistemi che ci sostengono, questo progetto rappresenta un passo indietro, contrario a qualsiasi logica di tutela ambientale e sviluppo sostenibile: ma nessun argomento di questa necessaria tutela è presente nella variante al PUP, trasformata da occasione di rendere compatibile la pianificazione urbanistica con i limiti che la natura ci impone ad una ennesima reiterazione delle logiche che ci hanno portato alla crisi ambientale ora in atto.

Il nostro NO alla A31, in qualunque forma, è fermo e inamovibile. Non abbiamo bisogno di nuove autostrade, ma di soluzioni sostenibili per il futuro del nostro territorio.

Grazie,

Gli attivisti di WWF Trentino