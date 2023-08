COORDINAMENTO INTERREGIONALE TUTELA GARDA * CICLOVIA: « LA NOSTRA MANIFESTAZIONE A LIMONE, PER EVIDENZIARE LE GRAVI CRITICITÀ DELL’OPERA »

09.39 - lunedì 21 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Iri mattina si sono trovati a Limone sul Garda alcuni rappresentanti delle tre regioni gardesane per evidenziare le gravi criticità della CICLOVIA DEL GARDA, in corso di progettazione. Erano presenti associazioni ambientaliste come Italia nostra, Legambiente, WWF, Gaia, ma anche associazioni e comitati di livello locale e cittadini privati particolarmente interessati alla protezione dello straordinario paesaggio del lago di Garda, tutti parte del Coordinamento interregionale per la tutela del Garda. Il primo evento di sensibilizzazione del coordinamento si è svolto con una passeggiata – manifestazione che si è snodata per circa 5 km dal porto di Limone fino all’inizio della ciclovia sospesa sul lago.

Lo scopo per i rappresentanti del Coordinamento per la tutela del Garda è stato quello di richiamare l’attenzione sulla realizzazione della nuova ciclovia del Garda, in particolare per il tratto di più prossima realizzazione fra il confine fra Lombardia e Trentino, da Riva alla galleria Limniadi, tratto per cui è prevista la stratosferica spesa di 2,18 milioni di euro per meno di 100 mt di ciclovia, con un irreversibile impatto paesaggistico e ambientale, distruggendo le meravigliose falesie e realizzando un’opera di cui si dubita la futura sicurezza e che prevederà altissimi costi di manutenzione futura. Si vuole tuttavia mettere in discussione tutto il tracciato che in ogni modo deturperà il paesaggio, non garantirà sicurezza, soprattutto nella zone geologicamente più fragili, causerà costi insostenibili di manutenzione (a carico di chi?) .

In molti tratti non è ancora chiaro dove potrà scorrere la ciclovia lasciando il dubbio che rimanga una costosissima opera incompiuta in un periodo in cui i soldi potrebbero essere utili in ben altre iniziative di interesse diffuso e di pubblica utilità. Il coordinamento ribadisce inoltre la necessità di rivedere il progetto, considerando il lago come efficace e sostenibile alternativa a questa costosissima, insicura e impattante opera.