COORDINAMENTO IMPRENDITORI – TRENTINO * COVID: « SOSTIENIAMO LA MARATONA VACCINALE DELLA PROVINCIA DI TRENTO, PER METTERE IN SICUREZZA IL LAVORO DI TUTTI »

17:31 - 2/12/2021

Il coordinamento imprenditori sostiene la maratona vaccinale della Provincia di Trento. Il percorso per mettere in sicurezza il lavoro di tutti non è terminato, per questo motivo il mondo imprenditoriale trentino aderisce convintamente alla maratona vaccinale organizzata dalla Provincia di Trento.

Trento, 2 dicembre 2021 – Sono centinaia le aziende nei settori dell’ospitalità, dell’industria, dei servizi, del commercio, della cooperazione, dell’artigianato e dell’export che hanno sostenuto le attività di vaccinazione sin dalle prime battute. Uno sforzo importante in termini di investimento, sostegno e controllo della salute dei propri lavoratori. Questo però non è bastato per poter uscire completamente dalle complicazioni legate alla diffusione del Covid-19.

“Dall’inizio della pandemia abbiamo avuto solo una soluzione per poter ripartire – ha dichiarato il presidente del Coordinamento Imprenditori Roberto Simoni – e questa si chiama vaccinazione. L’avvio della maratona vaccinale è molto incoraggiante ma non bisogna fermarsi, come Coordinamento Imprenditori dobbiamo sostenere la campagna con tutte le nostre possibilità”. L’impegno principale del Coordinamento rimane quello di spingere tutte le categorie coinvolte a sostenere la campagna, nell’ottica di tutelare il lavoro e la salute.