COOPERAZIONE TRENTINA * SIRACUSA – “G7 AGRICOLTURA“ E “DIVINAZIONE EXPO 24“: «PRESENTI CON LE NOSTRE ECCELLENZE AGROALIMENTARI (21-29/9)»

L’evento, organizzato dal Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, vuole raccontare lo sviluppo sostenibile del settore agroalimentare italiano, portandolo come modello di riferimento in occasione del G7.

In questo contesto si colloca la presenza della Cooperazione Trentina, con una serie di eventi e degustazioni che porteranno i sapori del territorio all’interno di una manifestazione di portata internazionale.

Il punto di riferimento principale sarà l’area dedicata alle regioni italiane, situata nella Piazza d’Armi antistante il Castello Maniace, dove la Federazione Trentina della Cooperazione, in collaborazione con Trentino Marketing, gestirà nove appuntamenti di degustazione di alcune delle eccellenze agroalimentari provenienti dalle sue associate.

Tra le cooperative presenti ci saranno Cavit, Gruppo Mezzacorona, Trentingrana-Concast, La Trentina, Sant’Orsola, Federazione Provinciale Allevatori, Agraria di Riva, Agri’90 e Melinda. Quest’ultima, in particolare, sarà presente per tutto il periodo dell’expo in Piazza Minerva a Siracusa con il suo Melinda Theatre.

All’evento, il 24 settembre, parteciperà anche l’assessore all’agricoltura della Provincia Autonoma di Trento, Giulia Zanotelli, in occasione dei lavori della Commissione nazionale per le politiche agricole e per l’incontro programmato fra gli assessori alla presenza del ministro.

Il calendario degli appuntamenti principali e i momenti di degustazione saranno disponibili su www.cooperazionetrentina.it/G7ortigia.