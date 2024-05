COOPERATIVA DAO * ASSEMBLEA SOCI – BILANCIO 2023: «UTILE DI GRUPPO A 17 MILIONI / FATTURATO A 422 MILIONI »

08.28 - venerdì 31 maggio 2024

Assemblea ordinaria dei soci: approvazione del Bilancio DAO 2023. Un momento formalmente necessario come l’approvazione del bilancio di esercizio, ci regala l’occasione per prendere coscienza degli obiettivi che DAO ha raggiunto anche quest’anno, e che in chiusura tradurremo in numeri. L’anno scorso abbiamo ripercorso il viaggio che ci ha portato a celebrare i nostri 60 anni di attività. Un compleanno durante il quale abbiamo rinnovato l’importanza di valori e pilastri che continuano a darci

l’appoggio e la spinta fondamentali per puntare più in alto e più avanti.

La nostra rete sociale cresce, insieme alla nostra riconoscibilità, e i nostri progetti si fanno più complessi e strutturati, accompagnati da una sempre maggiore consapevolezza nelle nostre identità, capacità e aspirazioni. Il 2023 ha siglato il successo del progetto “autonomous store”: un segnale di lungimiranza ambiziosa, certo, ma che abbiamo perseguito in modo analitico e prospettico.

Con l’apertura del primo negozio autonomo in Italia, a Verona, del primo analogo in Trentino-Alto Adige dopo sei mesi esatti, DAO ha sondato i trend di mercato internazionali e li ha recepiti per farli propri. Portare l’innovazione nei luoghi che meglio conosciamo ci ha posto la sfida e quindi l’opportunità di offrire alle persone un nuovo modo di concepire tanto l’esperienza di spesa quanto il lavoro dietro e dentro i supermercati.

Un fattore è evidente: non avremmo potuto vincere questa scommessa senza scegliere i partner giusti al nostro fianco.

Siamo una cooperativa e, in quanto tale, sono le relazioni a fare da perno ai punti cardinali che ci orientano verso la valorizzazione dei territori, il sostegno alle comunità, il coinvolgimento della nostra base sociale. Anche nel 2023 abbiamo insistito e investito nella formazione e nello sviluppo della nostra rete e dei nostri collaboratori, perché crediamo che comprendere, tutelare e migliorare in qualità di attori l’ecosistema in cui operiamo, deve diventare una caratteristica della nostra cifra cooperativa e imprenditoriale.

E quindi, parlando di cifre, siamo orgogliosi di presentare il bilancio con il quale DAO chiude il 2023.

La soddisfazione è il leitmotiv di questa assemblea ordinaria. Nell’esercizio 2023 i ricavi di DAO sono aumentati di circa il 10% rispetto all’esercizio precedente.

Il fatturato di tutto il gruppo, comprensivo delle società partecipate, ammonta a 422 milioni di Euro, con un incremento del 13% rispetto al 2022. Le vendite nei negozi dei nostri associati superano i 610 milioni di euro. I collaboratori di DAO e delle sue società partecipate sono oltre i 660, mentre la rete di vendita sul territorio può contare all’incirca 2.000 persone.

Nel corso del 2023, sono stati ristrutturati 6 punti vendita e si sono registrate 4 nuove aperture, mentre per il 2024 sono già state pianificate le ristrutturazioni di 8 punti vendita e l’apertura di 4 nuovi punti vendita.

L’utile di DAO Cooperativa, anche quest’anno senza debiti, è in linea con quello dello scorso anno. L’utile di gruppo ammonta a 17 milioni di euro.Dao ha orgogliosamente ridistribuito alla base sociale oltre 26 milioni di Euro, sotto forma di premialità, ristorni e altre voci collegate alle attività commerciali.

Consiglio di Amministrazione, Presidenza e Direzione DAO