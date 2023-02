CONZATTI (IV – RENEW EUROPE) * REPLICA A ON. DE BERTOLDI: « MERITO DI RENZI SE IL MONDO DEL CREDITO COOPERATIVO OGGI HA CASSE DI TERRITORIO E SOLIDE »

18.03 - domenica 26 febbraio 2023

Conzatti (IV – ReNew Europe): De Bertoldi? La solita destra che lucra sul consenso. Merito di Renzi se il mondo del Credito cooperativo oggi ha Casse di territorio e solide nell’interesse dei correntisti.

Sia la riforma della banche popolari che quella per le banche di credito cooperativo hanno rafforzato le realtà bancarie locali, non le hanno indebolite. Sono migliorati gli indici patrimoniali, è aumentata la solidità, si sono allontanati i rischi per i correntisti. Chi si lamenta – come De Bertoldi – lo fa solo perché l’unica cosa che sa fare è lucrare sul consenso spiccio, rimpiangendo ed evocando il piccolo mondo antico, facendo finta di dimenticare che nel frattempo il mondo va avanti. E’ merito di Renzi e dei Governi successivi che hanno confermato la riforma, se il mondo del Credito cooperativo oggi ha Casse di territorio ma anche solide nell’interesse dei correntisti.

Merito di Renzi se il Credito cooperativo ha potuto scegliere tra IPS come le Raiffeisen dell’Alto Adige ed i Gruppi di credito cooperativo come hanno fatto CCB in Trentino e ICCREA a Roma.

La politica può aiutare il mondo bancario solo se si approccia ai temi con serietà non con populismo demagogico e serietà oggi significa avere Casse sia solide che territoriali. La Riforma Renzi voleva raggiungere questo obiettivo ed ogni evoluzione sarà efficace se coerente con questa filosofia aziendale.

Donatella Conzatti

Coordinatrice regionale Italia Viva ReNew Europe