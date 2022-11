CONZATTI (IV) * AUTOBRENNERO: « OGGI GRANDI TITOLI PER LA NOSTRA STRAORDINARIA A22, LA DOMANDA È: “DOVE È LA NOTIZIA” »

11.59 - giovedì 10 novembre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

A22: Conzatti “dov’è la notizia?”. Oggi grandi titoli per la nostra straordinaria Autostrada del Brennero, A22. La domanda è però, dove sia la notizia.

E’ forse stata approvata una qualche norma nuova dopo quella che ha istituito il Project financing (PPP) dedicato alla nostra autostrada del Brennero? No, la norma è stata approvata nella scorsa legislatura dal Governo Draghi e aveva come relatrice la allora Presidente della Commissione Trasporti, Lella Paita di Italia Viva.

E’ forse stata concessa una qualche ulteriore proroga della concessione? No, tutte le proroghe sono state votate con proposte normative al Senato a firma Donatella Conzatti, Italia Viva.

E’ forse arrivata la notizia dell’approvazione del PPP – Project financing depositato dall’ottimo management di A22, che prevede investimenti a favore dei territori attraversati per 7,2 miliardi? No, le ultime interlocuzioni tecniche sono state condotte dal Ministro Giovannini.

Concretamente e tecnicamente quindi ieri al MiMS non è accaduto nulla.

E politicamente, oltre ogni ragionevole dubbio, fino ad ora Salvini non ha alcun merito sulle soluzioni costruite per A22. Misureremo il Ministro alle infrastrutture Salvini da ora in poi e su un terreno nuovo, quello dei fatti concreti.

*

Donatella Conzatti

Coordinatrice regionale Italia Viva Trentino

già Senatrice