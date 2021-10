CONSUMERISMO.IT * WHATSAPP – FACEBOOK – INSTAGRAM DOWN: « OGGI “CAPORETTO” PER SOCIAL NETWORK E MESSAGGISTICA, IN TUTTA ITALIA UTENTI SEGNALANO DISSERVIZI»

WhatsApp, Facebook e Instagram down, con gli utenti che in questi minuti stanno segnalando l’impossibilità di utilizzare i social network e il noto servizio di messaggistica.

Lo denuncia Consumerismo No Profit, associazione di consumatori specializzata in tecnologia, che da questo pomeriggio sta ricevendo le segnalazioni dei cittadini da nord a sud Italia.

“Oggi si registra una vera e propria “Caporetto” sul fronte dei social network, con ben tre piattaforme in tilt praticamente in contemporanea e milioni di utenti impossibilitati a scambiare messaggi, foto, video, audio – afferma il presidente di Consumerismo, Luigi Gabriele – Un disservizio grave, sia perché investe tre piattaforme largamente usate in Italia coinvolgendo una vasta platea di utenti, sia perché oggi, con lo smartworking sempre più diffuso, social e servizi di messaggistica sono diventati a tutti gli effetti strumenti di lavoro”.

“Problemi tecnici che, purtroppo, si stanno verificando con eccessiva frequenza, e che causano disagi sempre maggiori agli utenti soprattutto in questo momento storico in cui un numero elevato di cittadini lavora da casa e fa affidamento su tali servizi per le proprie comunicazioni” – conclude Gabriele.