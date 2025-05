CONSUMERISMO E WEGROUP * BOLLETTE – INDAGINE: «RISPARMIO 457 EURO L’ANNO SU LUCE E GAS, ECCO COME STANNO CAMBIANDO LE TARIFFE»

15.30 - sabato 3 maggio 2025

Con la fine dell’inverno le tariffe del gas registrano una sensibile riduzione sul mercato libero, mentre i prezzi dell’energia elettrica calano a ritmo più contenuto. I dati arrivano da una indagine condotta da Consumerismo No profit e WeGroup, WeGroup, piattaforma specializzata dedicata a consumatori e aziende.

Analizzando le migliori offerte commerciali degli operatori pubblicate alla data del 2 maggio sull’apposito portale messo a disposizione da Arera e Acquirente Unico, si scopre che nelle principali città italiane le tariffe del gas per i contratti a prezzo variabile registrano una riduzione media del 16% rispetto ai prezzi praticati lo scorso febbraio, al culmine della stagione invernale e quando la domanda di gas era ai massimi – spiegano Consumerismo e WeGroup – La bolletta media annua di una utenza “tipo” che consuma 1.400 metri cubi annui di gas, passa così dai 1.852 euro di febbraio agli attuali 1.555 euro, con un risparmio che sfiora i 300 euro annui (297 euro a famiglia). Per i contratti a prezzo fisso le tariffe, sempre scegliendo la migliore offerta disponibile sul mercato libero, diminuiscono in media dell’11,3%, con la bolletta media che passa dai 1.765 euro dello scorso febbraio ai 1.565 euro di maggio, e un risparmio da circa 200 euro annui a utenza.

Situazione diversa invece per l’energia elettrica, dove la migliore offerta sul mercato libero prevede la medesima tariffa su tutto il territorio – analizzano Consumerismo e WeGroup – rispetto ai prezzi di fine 2024, oggi la migliore proposta a prezzo fisso vede una bolletta media annua (per una utenza “tipo” con consumo di 2.700 kWh) da 698,97 euro, contro i 735 euro di questo inverno, con una riduzione del -4,9% e un risparmio da 36 euro annui. Per i contratti a prezzo variabile, con la migliore offerta disponibile la bolletta media scende da 732,5 a 719,4 euro, -1,8% pari ad un risparmio da 13 euro annui a utenza – emerge dalla ricerca.

Il rischio concreto, tuttavia, è che con l’arrivo dei mesi caldi e l’incremento della domanda di energia, le tariffe della luce in Italia possano schizzare al rialzo, con una stangata per le tasche delle famiglie se si considerano i maggiori consumi per condizionatori, ventilatori, ecc. nei mesi estivi – denunciano Consumerismo No Profit e WeGroup – Proprio per aiutare i cittadini a risparmiare sulle bollette, WeGroup ha lanciato un apposito gruppo d’acquisto dove, grazie al maggiore numero di partecipanti che aderisce ad una proposta commerciale, si riesce ad ottenere dai fornitori migliori condizioni contrattuali, a partire da sconti significativi sulle tariffe praticate e servizi aggiuntivi. In termini di vantaggi economici, il risparmio medio ottenuto grazie ad un gruppo di acquisto si attesta attorno al 20%, pari, considerando i prezzi attuali dell’energia e i consumi di una famiglia tipo, ad una minore spesa da circa -313 euro annui a famiglia per il gas, e –144 euro a famiglia per la luce, con un risparmio totale di 457 euro annui a nucleo – concludono Consumerismo No Profit e WeGroup.

