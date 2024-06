CONSULTA SALUTE / PROVINCIA TRENTO * ATTUAZIONE DM 77/2022: PRESIDENTE VILLOTTI: « PNRR, IL TERZO SETTORE DEL TERRITORIO SIA AMMESSO NELLA CABINA REGIA»

10.31 - sabato 8 giugno 2024

Il DM 77/2022 attua una riforma organica della Sanità territoriale con finanziamenti strutturali, pari a 7 miliardi per l’assistenza territoriale e 1,5 miliardi per il personale dell’assistenza territoriale, prescrivendo la strutturazione – in ogni Distretto sanitario – di sei livelli integrati di prestazioni sanitarie e socio-assistenziali e quattro livelli di fragilità, per una presa in carico multidisciplinare e olistica del paziente.

Con il PNRR l’Unione Europea offre la possibilità di attuare finalmente l’integrazione sociosanitaria della quale si parla da quarant’anni e che già era prevista dall’art. 21 della legge provinciale 16/2010 “Tutela della Salute in provincia di Trento”, mettendo a sistema le prestazioni erogate dall’Azienda Sanitaria, dalla medicina generale, dal privato sociale e dai professionisti nel Distretto sociosanitario.

Per realizzare questo cambiamento epocale serve ragionare sui sistemi integrati con una reale capacità di regia, che non si limiti alla progettazione delle Case di Comunità e al calcolo numerico di quanti professionisti impiegare per raggiungere i target prescritti dal Decreto, ma che ragioni sul ruolo che si vuole dare ai territori e sulla capacità di co-programmazione e co-progettazione tra APSS e Terzo Settore.

Il nostro sistema attuale, con un comparto del Terzo Settore (associazioni, cooperative sociali) che garantisce la gestione di una parte consistente della rete dei servizi assistenziali e sociosanitari, non prevede la possibilità di partecipare alla definizione, alla programmazione e organizzazione del sistema dei servizi.

Per l’attuazione del DM 77/2022 crediamo sia fondamentale coinvolgere, fin da subito, le rappresentanze del Terzo Settore (Consulte) e degli operatori di Salute presenti nei vari ambiti territoriali, ammettendoli a far parte della Cabina di Regia del PNRR e dei tavoli di lavoro allo scopo preposti.

Se la pandemia – dalla quale prende le mosse il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – ha insegnato quanto serva e quanto manchi un Sistema di Comunità a tutela della Salute, la Salute, che è bene comune, dev’essere promossa da una Comunità attiva e competente.

Consulta per la Salute – Provincia autonoma di Trento

Dottoressa Elisa Viliotti – Presidente