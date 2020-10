CONSULTA PROVINCIALE GENITORI – PAT * COVID: « PER I TRASPORTI IL RIEMPIMENTO MEDIO TIENE CONTO SOLO DEI POSTI A SEDERE (ORDINANZA 49 FUGATTI) »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Trentino Trasporti. Leggiamo con piacere nella nuova ordinanza n.49:

“…riempimento medio del 65% che tenga conto SOLO DEI POSTI A SEDERE…”

Questo forse metterà fine ad un continuo rimbalzare di segnalazioni per carichi eccessivi contro il “muro di gomma” autoassolutorio continuamente messo in atto dalla dirigenza di Trentino Trasporti.

Quando ci si sente dire che i controllori saliti sui mezzi hanno rilevato un carico corretto nascono alcune domande:

– Si può avere certezza che tali controlli avvengano inaspettatamente senza alcun preavviso?

– Può essere dimostrato che tali controlli siano stati effettuati nelle tratte e negli orari realmente critici?

– Non sarebbe stato utile chiedere agli autisti quali fossero le criticità sulle tratte percorse?

– Che senso ha far gravare, sulle tasche di utenti e contribuenti, ulteriori costi per questo fantomatico e inutile controllo?

– …e tante altre incertezze

Ci chiediamo se in uno stato di diritto si possa ritenere logico e accettabile che il “controllato” sia “controllore” di se stesso?!?!?

Un controllo per essere credibile deve prevedere l’indipendenza e l’autorevolezza del verificatore, in caso contrario si riduce ad una pura operazione di facciata per zittire chi rivendica il diritto alla tutela della salute (e dell’istruzione) dei propri figli!

A garanzia della tutela della salute pubblica, per ridurre i rischi di incremento dei contagi, sarebbe stato più utile ed opportuno che tali controlli fossero effettuati dalle autorità di pubblica sicurezza (quali soggetti garanti della correttezza della verifica) sui mezzi e, in particolare, nelle aree di scarico in prossimità degli istituti superiori!

Troviamo arrogante e irrispettoso che, a fronte di una moltitudine di segnalazioni, vengano date risposte che attribuiscono tutto a soggettività di valutazione o di percezione con un tono di disappunto quando il “volgo” compie il disdicevole atto di segnalare un disservizio auspicando non una condanna ma una semplice soluzione al problema …senza alcuna velleità di macchiarsi di “lesa maestà”.

Chiediamo pro futuro che tali verifiche sui carichi (o sovraccarichi) vengano effettuate dagli organi competenti alla tutela della sicurezza stradale.

