CONSULTA PAT SALUTE * VIOLENZA CONTRO DONNE: PRESIDENTE VILIOTTI, “IL FENOMENO MERITA UN APPROCCIO NON IDEOLOGICO, MA INTELLETTUALMENTE ONESTO”

20.07 - domenica 24 novembre 2024

Il fenomeno della violenza psicologica e fisica nelle relazioni, dentro e fuori le mura domestiche, è diffuso e complesso, e merita un approccio non ideologico, non demagogico ma intellettualmente onesto.

Non bastano la dura condanna e la repressione, servono analisi e strumenti preventivi di cura che consentano l’assunzione di maggiore consapevolezza circa i fattori che fondano le situazioni di pericolo.

La violenza, nelle sue varie forme, dall’invalidazione emotiva, alla manipolazione, al controllo e fino all’aggressività psicologica e/o fisica, riguarda donne e uomini di qualunque estrazione sociale e livello culturale, persone sulle cui personalità hanno inciso dinamiche di dipendenza affettiva che trovano fondamento nell’infanzia, e delle quali spesso manca consapevolezza. Persone, e intere famiglie, incastrate in relazioni disfunzionali, nelle quali la tossicità, nel diventare normalità, genera traumi tramandabili di genitore in figlio.

Solo la consapevolezza e la relazione terapeutica possono condurre all’indipendenza emotiva e all’affrancamento dalla violenza, per chi la subisce e per chi la infligge.

Per questo crediamo serva una maggiore diffusione delle cure psicologiche di base, attualmente erogate dall’Azienda Sanitaria in dieci sedi territoriali, attraverso la realizzazione di sportelli psicologici di base con funzioni di consulenza e orientamento nella gestione del disagio anche affettivo, al fine non solo di intercettare tempestivamente il bisogno ma di fornire strumenti che consentano di acquisire maggiore conoscenza e consapevolezza di sé e del proprio funzionamento relazionale. Finalità incentivatili anche da forme di welfare aziendali che promuovino, con specifiche convenzioni, la cura del benessere emotivo e della salute mentale.

Ma l’attenzione va rivolta in particolare agli adolescenti, nella cui fascia di età si manifestano i primi sintomi delle fatiche relazionali e/o dei disturbi di personalità, rinforzando e rendendo strutturale lo sportello di spazio ascolto negli istituti scolastici, e prevedendo la possibilità di presa in carico e svolgimento della terapia psicologica da parte dei professionisti incaricati.

La cura del benessere emotivo e mentale, fondamentale mezzo di contrasto della violenza nelle dinamiche relazionali, sia responsabilità collettiva di ogni organizzazione pubblica e privata. ​​​​​​​

*

​​​​​​Per la Consulta provinciale per la Salute

​​​​​​la Presidente dott.ssa Elisa Viliotti

///

Consulta provinciale per la Salute (Organismo di rappresentanza delle Associazioni di volontariato Trentino). Per Associazione di volontariato si intendono le Associazioni senza fini di lucro operanti a tutela del diritto alla salute e in ambito sanitario e socio-sanitario, che eseguono interventi di solidarietà, tutela e supporto anche di carattere assistenziali a titolo non oneroso nei confronti dei cittadini. La consulta provinciale per la salute esplica la sua attività CONSULTIVA, VALUTATIVA e PROPOSITIVA nei confronti dell’Assessorato e dell’Azienda sanitaria attraverso gli incontri in seduta plenaria o in gruppi ristretti di lavoro, nonché in incontri istituzionali e tecnici con gli stessi ed altri soggetti istituzionali e sociali.