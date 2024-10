CONSULTA PAT SALUTE * SANITÀ TRENTINO: PRESIDENTE VILIOTTI, «FOCUS SU, MANTENIMENTO PUNTI NASCITE IN DEROGA / AMBULATORI ABC DEI PRONTO SOCCORSO / MEDICI GETTONISTI»

09.14 - lunedì 28 ottobre 2024

Il mantenimento dei Punti Nascita in deroga diventa poi una responsabilità politica nel momento in cui si prescinde dall’inconfutabilità dei dati, secondo i quali, le stesse gestanti di quei territori preferiscono partorire in sicurezza nell’Ospedale del capoluogo, e non si tiene conto delle tendenze demografiche che ne renderanno tali servizi insostenibili. Le politiche demografiche debbono, piuttosto, interessare i periodi pre e post parto, garantendo alle coppie il diritto alla casa e servizi di conciliazione lavoro famiglia. La responsabilità erariale, seppur di minor importanza, assume anch’essa rilevanza se si considera la necessità di miglioramento del servizio sanitario provinciale, a partire dall’aumento strategico delle retribuzioni del personale pubblico in servizio.

Questa condizione di rischio, rischio che si configura anche per gli stessi professionisti, non facilita l’attività di reclutamento di medici del servizio sanitario pubblico disposti a lavorare in periferia, con la necessità di dover esternalizzare le turnistiche a cooperative sociali di fuori Regione, portando ad un ulteriore diminuzione del livello di controllo della qualità dei servizi.

Nelle scelte che la politica è chiamata a fare va data priorità alla sicurezza delle prestazioni, verificando in primis il rispetto dei requisiti standard operativi e tecnologici. Ma va detto che la responsabilità di garantire i servizi nei Punti Nascite – prima che politica – è una responsabilità clinica, e come tale soggetta alle prescrizioni scientifiche secondo le quali il basso volume di attività può costituire un elemento di criticità rispetto alle competenze espresse dai professionisti, specie per quel che riguarda situazioni di emergenza/urgenza ostretrica e/o neonatale.

Accogliamo con favore la sperimentazione di decongestionamento dei Pronti Soccorso riguardante la gestione dei codici bianchi. In molte occasioni abbiamo auspicato che la Provincia adottasse una riorganizzazione del Servizio di emergenza-urgenza sul modello inviato, un anno fa, al Presidente Fugatti e all’Assessore Tonina dal prof. Nicola Taurozzi, contemplante l’attivazione dei Centri di Assistenza Urgenza a Bassa complessità clinica CAUB (per codici bianchi e verdi) in presidi extraospedalieri. Soluzione già implementata in Emilia Romagna e in fase di attuazione anche in Abruzzo e in Lombardia.

Diverse sono le ragioni che incidono sulla necessità di mettere un tetto alla possibilità di ricorrere alla libera professione. In primis, perché a livello nazionale le prescrizioni normative la consentono solo per i servizi di emergenza-urgenza, con un orientamento volto a far rientrare i professionisti nel Servizio Sanitario Nazionale, mentre in Trentino il ricorso ai medici gettonisti avviene anche in contesti ordinari.

In secondo luogo, perché il ricorso è tale da sfondare i limiti normativi dei compensi percepibili dalla Pubblica Amministrazione, attualmente pari a 240.000 euro, com’è accaduto nei Punti Nascite in deroga trentini, costringendo all’esternalizzazione a Cooperative per garantire l’erogazione dei servizi fino a fine anno (con affidamenti diretti che diminuiscono i controlli, ad es. antimafia).<

In terzo luogo, perché il ricorso a medici gettonisti ha ripercussioni negative sia sull’organizzazione interna che sul sistema sanitario nel suo complesso: internamente alle organizzazioni sanitarie, non essendo integrati nel team di cura, i gettonisti sentono meno responsabilità, garantendo meno appropriatezza delle cure, non avendo alcun obiettivo aziendale, e ingenerando un rischio di conflittualità legato a una notevole disparità retributiva coi colleghi e alla possibilità di decidere quanto e quando lavorare, con un potere contrattuale troppo forte ed eticamente discutibile. Con i pensionamenti in vista, se non si pone un tetto ai compensi, la spesa sanitaria è peraltro destinata ad esplodere, con un evidente rischio di default del Servizio sanitario pubblico.

Invecchiamento della popolazione, possibili soluzioni per la presa in carico dell’anziano

I grandi anziani, gli ultra novantenni, sono in crescita, in Trentino si prevede che passeranno dagli attuali 7.853, ai 10.000 previsti nel 2027, ai 30.000 nel 2070. Serve superare le logiche clinico-ospedaliere e socio-assistenziali per puntare alla logica del care multidimensionale che prevede risposte progettate a partire da uno sguardo complessivo sulla condizione dell’anziano, sui suoi molteplici fattori di fragilità, sul suo contesto di vita e di relazioni, per dar vita ad una nuova domiciliarità basata sulla creazione di un servizio domiciliare unitario tra sociale e sanità. In particolare prevedendo interventi medico-infermieristici riabilitativi, sostegno nelle attività fondamentali della vita quotidiana, azioni di affiancamento e supporto a familiari e badanti, assistenza integrativa-protesica, telemedicina, teleassistenza.

A livello nazionale si sta definendo, da un lato, la riforma della non autosufficienza che, con la legge delega 33/2023, prevede l’introduzione di un servizio domiciliare per la non autosufficienza (anche se fortemente ridimensionato nel decreto attuativo 29/2024) e, dall’altro, con il Piano nazionale della non autosufficienza 2022-2024, si sta delineando un nuovo profilo di assistenza domiciliare sociale arricchito di nuovi servizi (soluzioni abitative, adattamenti dell’abitazione e interventi di prossimità).

In Trentino si ragiona solo sull’assistenza residenziale. Il massimo numero di posti letto autorizzabili è definito dalla delibera di Giunta Provinciale n. 2112 del 2009, che stabilisce che per le R.S.A. a sede territoriale il numero di posti letto autorizzabili corrisponde al 10% della popolazione over 75 del 31 dicembre 2008. Applicando tali parametri, il numero di posti letto autorizzabili nelle RSA risulta essere 4.966. Se applicassimo lo stesso criterio alla popolazione over 75 al 1° gennaio 2023, dovrebbero essere 6.416. Questo dimostra che, assumendo che il fabbisogno di servizi residenziali non sia variato nel tempo, il numero di posti letto nelle R.S.A. è inferiore (-1.450) al bisogno degli anziani del territorio.

Vi è la necessità di rivedere il sistema di welfare introducendo un modello di servizi domiciliari specifico per la non autosufficienza, oggi assente nel nostro Paese (rimane il coordinamento tra i servizi sociali e sanitari erogati dagli attuali servizi domiciliari), sul modello della Danimarca, ove i sessantacinquenni sono presi in carico dal Servizio Sanitario Nazionale e il 5,8% degli ultra sessantacinquenni sono in alloggi con 3,5 ore al giorno di assistenza domiciliare. In tale modello organizzativo è opportuno inserire anche le R.S.A., che rappresentano strutture capillarmente diffuse e specializzate nei servizi alla cronicità, le quali potrebbero assumere, a fianco delle attuali competenze, un nuovo ruolo nell’organizzazione e integrazione dei servizi domiciliari sul territorio.

Dottoressa Elisa Viliotti