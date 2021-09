CONSORZIO TRENTO INIZIATIVE * “ LA STRADA DEL SUCCESSO “: « CONCLUSA LA PRIMA SERATA INFORMATIVA, IL TRIATLETA GIANLUCA POZZATTI HA RACCONTATO L’ESPERIENZA ALLE OLIMPIADI DI TOKYO »

La prima serata informativa promossa dal Consorzio Trento Iniziative, intitolata La Strada del Successo, si è conclusa con un enorme “successo” di pubblico.

Ufficializzata poi, insieme a Mauro Giacca, Attilio Gementi ed una delegazione di calciatori e collaboratori, la collaborazione tra Consorzio Trento Iniziative e Ac Trento 1921 per la gestione congiunta di una club house alle Albere, alla presenza del Sindaco Franco Ianeselli e dell’assessore Bozzarelli.

In una sala gremita al limite della sua capienza, cinquanta persone, il triatleta trentino Gianluca Pozzatti ha raccontato la sua recente e positiva esperienza alle Olimpiadi di Tokyo, ma ha soprattutto dialogato con i presenti sui dettagli della vita di un atleta, sulle difficoltà e sulle gioie del mestiere!

“L’intervento di Pozzatti” commenta il Presidente del Consorzio Enrico Faes “è l’avvio ufficiale di un progetto che abbiamo condiviso con l’amministrazione comunale di Trento, in particolare con l’Assessorato alla Cultura, e realizzato con l’aiuto di Andrea Pederzolli e Lorenzo Brigadoi, attraverso il quale vogliamo parlare di cultura dello sport e della sua importanza in una città come Trento. E’ evidente come Trento si stia connotando sempre più come città leader in Europa per la capacità di ospitare eventi sportivi e legati allo sport (si vedano i recenti europei di ciclismo e l’imminente Festival dello sport) e ci sembra doveroso ed opportuno approfondire sempre più questo aspetto anche a livello culturale, facendo in modo che tutti gli attori della città possano essere sensibilizzati all’importanza che hanno queste manifestazioni sia a livello economico ma soprattutto di immagine.

Se aggiungiamo poi la condivisione di questo percorso con una realtà come AC Trento, diventa evidente come questo nostro progetto possa diventare davvero un autentico collettore tra la cittadinanza e le realtà che promuovono lo sport in città”.

Grande soddisfazione per l’avvio del progetto è stata espressa anche dal Presidente Mauro Giacca che plaude all’iniziativa di sensibilizzazione promossa ed evidenzia come l’apertura della club house alle Albere, in collaborazione con il Consorzio (la massima espressione volontaristica degli attori commerciali della città) significhi dialogo e condivisione con la città ed il territorio, chiamati a supportare, dopo tanti anni, una società trentina nel panorama calcistico professionistico.

Anche il Sindaco Franco Ianeselli ha espresso la sua soddisfazione e si è poi complimentato espressamente con Pozzatti, dopo aver presenziato a tutta la serata, per aver dimostrato con la sua testimonianza che al giorno d’oggi i successi nello sport e dello studio possono essere raggiunti congiuntamente. “Tu e Ruggero Tita, con il vostro esempio di dedizione allo sport ed allo studio, avete dato un bellissimo segnale ai giovani ed alle nuove generazioni” ha detto Ianeselli “e di questo tutti noi trentini dobbiamo sentirci davvero orgogliosi”.

In calce alla serata, tanti sono stati gli spunti e le domande rivolte a Pozzatti ed è stato anche piacevole lo scambio di esperienze sportive portate da Christian Pasquato e Luca Belcastro, i due giocatori di Ac Trento presenti in sala.

Il Consorzio Trento Iniziative ha poi già ufficializzato il secondo appuntamento, che si terrà sempre alle Albere (salvo modifiche per la numerosità dei partecipanti) il giorno 29 settembre ed in cui si tratterà con la Biologa Nutrizionista dott.ssa Alberta Miori il tema dell’alimentazione nello sport.

