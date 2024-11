CONSORZIO PONTEDILEGNO-TONALE (BS/TN) * STAGIONE INVERNALE: «IL 30/11 APERTURA PASSO TONALE, COSTI TAGLIATI FINO AL 25% CON LO “SMART SKIPASS“»

14.46 - lunedì 25 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Pronti a sciare: il 30 novembre apre il Passo Tonale. “Prima acquisti, più risparmi”: lo smart skipass taglia i costi fino al 25%. Il comprensorio è pronto a inaugurare la nuova stagione invernale con impianti moderni e funzionali e skipass online che premiano i più veloci: prima si acquistano, maggiore è lo sconto. E da quest’anno la promozione sarà valida anche per chi sceglierà gli abbonamenti da 3 a 14 giorni consecutivi. Online c’è lo skipass a data aperta che diventa l’idea-regalo per Natale o per il compleanno. Tante le attività pure per chi non scia. Il 7 dicembre l’inaugurazione ufficiale con il “Winter Opening Party”

Moderno e funzionale, con proposte e servizi modellati sulle esigenze sempre più specifiche degli appassionati della neve, alla continua ricerca di emozioni, divertimento e relax. E con un imperativo: altolà allo stress, anche in fase di organizzazione. A inaugurare la stagione invernale del comprensorio Pontedilegno-Tonale, sabato 30 novembre, sarà il Passo Tonale, con l’apertura di 7 piste più il tapis roulant Tubbo per i più piccoli. Nello specifico, si potrà sciare sulle piste Valena, Valbiolo, Tonale Occidentale, Vittoria, Presanella, Tre Larici e Tonalina, con la possibilità di raggiungere il Passo Tonale da Ponte di Legno in cabinovia. Successivamente sarà la volta di Ghiacciaio Presena, Ponte di Legno e Temù. Un dedalo di 41 piste di ogni difficoltà che si estendono per un totale di 100 chilometri, servite da 30 impianti di risalita comodi ed efficienti, da godersi liberamente con un unico skipass, che si compone di svariate tipologie e formule flessibili e vantaggiose.

Uno “Smart Skipass”, di nome e di fatto. “Prima acquisti, più risparmi” è lo slogan che fa da manifesto a un’iniziativa adottata con successo nelle due precedenti stagioni invernali e basata sugli sconti variabili che premieranno i più veloci in fase di prenotazione: in sostanza, prima si acquista (online) lo skipass e maggiore è la riduzione di cui si ha diritto, fino a un massimo del 25% sul prezzo di listino. Da quest’anno la promozione è valida anche per l’abbonamento da 3 a 14 giorni consecutivi. Un’opzione che va ad aggiungersi a quello per 2 giorni consecutivi, giornaliero e a ore. Tutte le specifiche sono indicate qui:

“Lo Smart Skipass è ormai diventato un elemento distintivo della nostra offerta”, sottolinea Michele Bertolini, direttore del Consorzio Pontedilegno-Tonale. “Visti gli ottimi riscontri positivi dei primi due anni abbiamo deciso di potenziarlo ancora, ampliandolo fino a 14 giorni di fila: è un modo per fidelizzare gli sciatori abituali e attirarne di nuovi, ben coscienti di poter garantire un comparto di piste di altissimo profilo per qualità, numero, sicurezza, facilità di accesso e spostamenti, varietà di caratteristiche e livello di difficoltà. Il resto lo fanno un’ampia gamma di attività rivolte a chi non scia, un calendario di eventi di indubbio richiamo, dalla musica allo sport, l’accoglienza genuina degli operatori del comprensorio e scenari che ogni volta lasciano senza fiato. Questa combinazione di fattori permette di vivere un’esperienza completa e appagante”.

Sarà possibile beneficiare del 20% di sconto sullo skipass anche soggiornando in una delle strutture ricettive associate al Consorzio Pontedilegno-Tonale. Per ogni periodo della stagione sciistica sono previste offerte specifiche (qui l’elenco completo).

Si comincia proprio in concomitanza con il ponte dell’Immacolata, con “Sant’Ambrogio sugli sci”, che prevede addirittura uno sconto maggiore, del 35%, per un soggiorno di 3-4 notti (qui i dettagli).

Confermata anche l’iniziativa “Regala uno skipass”, introdotta con successo lo scorso anno, che dà l’opportunità di donare a una persona cara una memorabile esperienza sugli sci o sullo snowboard nelle piste del comprensorio: un’idea-regalo utile e non convenzionale, che farà felici gli appassionati della neve e della montagna. Lo skipass – si potrà scegliere tra il “giornaliero” e quelli da 5 o 10 giorni non consecutivi – sarà valido fino al 1° maggio 2025 e utilizzabile da chi lo riceve in qualsiasi giorno entro tale data. Per riscattarlo, sarà sufficiente scansionare il QR Code, inserire il codice coupon, visualizzare il relativo prodotto, selezionare la data e associare il codice alla K-Card (chi non ne è in possesso, potrà ritirarla nelle biglietterie del Consorzio versando una cauzione di 5 euro).

Dai 3.069 metri del Ghiacciaio Presena (quota massima) ai 1.121 di Temù (minima) ognuno potrà trovare la pista più idonea in base a gusti e capacità. Tra queste, spicca indubbiamente la Paradiso, raggiungibile grazie all’omonima cabinovia, con 3 chilometri di lunghezza, un dislivello di oltre 700 metri e una pendenza massima al 45%: non a caso, è stata inserita nella classifica delle migliori 10 piste italiane. Pure per quest’anno si potrà provare l’ebbrezza di sciare sotto le stelle su due piste perfettamente illuminate: la Valena al Passo Tonale e la Valbione a Ponte di Legno.

Ma all’interno del comprensorio di Pontedilegno-Tonale chiunque potrà trovare il proprio divertimento grazie alle innumerevoli attività da svolgere sulla neve: scialpinismo, sci di fondo, fat bike, freeride, sleeddog, snowkite, circuito con kart elettrici, escursioni in motoslitta o con le ciaspole, giusto per citare alcuni esempi. Inoltre, al Passo Tonale sono presenti uno snowpark (per gli appassionati dello snowboard) e una pista da skicross tra le più lunghe delle Alpi da percorrere tra gobbe, salti e curve paraboliche.

La nuova stagione sciistica sarà inaugurata come ormai da tradizione dal “Winter Opening Party”, previsto per sabato 7 dicembre: una festa con la migliore musica dance degli anni 2000 e un grande spettacolo firmato Zarro Night, con special guest il dj Massimo Alberti che selezionerà hit dal successo senza tempo. Piazza XXVII Settembre, a partire dalle 17.30, si trasformerà per l’occasione in una discoteca a cielo aperto, pronta a far cantare, ballare e divertire il pubblico di ogni età. A cavallo tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025 invece torneranno le attesissime fiaccolate dei maestri di sci: il 28 dicembre a Temù, il 30 dicembre al Passo Tonale sulla pista Alpe Alta, il 31 dicembre a Ponte di Legno sulla pista Valbione e il 5 gennaio al Passo Tonale sulla pista Paradiso. Gli appuntamenti saranno arricchiti da musica, animazione con dj, vin brulè e spettacoli pirotecnici.

*

Ph Mauro Mariotti