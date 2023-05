CONSORZIO COMUNI TRENTINI * MINACCE A FUGATTI: PRESIDENTE GIANMOENA, « NESSUNO DOVREBBE MAI VIVERE NEL TIMORE E INSICUREZZA »

18.41 - lunedì 29 maggio 2023

La solidarietà di Gianmoena al Presidente Fugatti. Il Presidente dei Comuni Trentini, Paride Gianmoena, esprime forte solidarietà al Presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, destinatario di un vile atto di intimidazione con un proiettile all’interno di una busta.

“Nessuno dovrebbe mai essere costretto a vivere nel timore e nell’insicurezza – afferma Gianmoena – soprattutto quando si tratta di rappresentanti delle Isituzioni. La democrazia si basa sulla libera espressione delle idee e sul rispetto dei ruoli. Atti di violenza come quello che ha subito non solo minacciano l’integrità personale, ma minano anche la fiducia nella democrazia stessa.

Per questo è fondamentale condannare energicamente tali azioni e lavorare insieme per promuovere un clima di rispetto e dialogo costruttivo. E’ in questi momenti – conclude Gianmoena – che serve restare saldi e continuate a lottare per la giustizia, la sicurezza e il progresso nella nostra Provincia”. Con la più profonda solidarietà.

Paride Gianmoena Presidente dei Comuni Trentini