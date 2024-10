CONSORZIO COMUNI TRENTINI * ANCI: «I SINDACI CHE A TORINO RAPPRESENTERANNO IL TRENTINO SONO SANTI (RIVA DEL GARDA) – OSS EMER (PERGINE VALSUGANA) – IANESELLI (TRENTO)»

17.40 - mercoledì 9 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Il Consorzio dei Comuni trentini ha eletto i delegati che rappresenteranno Comuni trentini, all’assemblea nazionale dell’ANCI in programma a Torino dal 20 al 22 novembre, e nel nuovo Consiglio nazionale dell’Associazione. Cristina Santi, Sindaca di Riva del Garda e Roberto Oss Emer, Sindaco di Pergine, sono stati eletti stamane a Consiglieri nazionali di ANCI nel corso dell’assemblea dei Sindaci trentini che si è tenuta presso la sede del Consorzio dei Comuni a Trento. A Oss Emer e Santi si affiancano di diritto il Sindaco di Trento, Franco Ianeselli ed il presidente dei Comuni Trentini, Paride Gianmoena.

Il Presidente Gianmoena seguirà i lavori dell’Organo nazionale assieme a Giulia Robol, Sindaca di Rovereto, che ha dato la sua disponibilità a sostituire, in quella sede, il Presidente quando ve ne fosse necessità. A loro si aggiungono, inoltre, altri 17 delegati che parteciperanno all’elezione del nuovo presidente dell’Associazione nazionale comuni italiani: Cristian Uez, Michael Rech, Alida Cramerotti, Giorgio Mario Tognolli, Mirko Montibeller, Andrea Brugnara, Cristian Comperini, Paride Gianmoena, Cristina Santi, Roberto Oss Emer, Michele Cereghini, Giacomo Redolfi, Arturo Povinelli, Ivano Fracchetti, Giulia Robol, Michela Noletti e Stefano Barozzi, a cui si affianca di diritto, anche in questo caso, il sindaco del Comune capoluogo, Franco Ianeselli.

Per il presidente Gianmoena è strategica la funzione dell’ANCI in un dialogo costante con il territorio. “La specificità del Trentino – ha detto – deve essere intesa come un valore aggiunto per fornire a ANCI E UNCEM nuovi elementi in grado di garantire un processo di coinvolgimento attivo a livello nazionale nella logica di un sistema delle autonomie”. Gianmoena ha anche aggiunto che i temi dell’agenda politica nazionale, d’interesse anche per i comuni trentini, sono molteplici a cominciare dall’accesso e dalla gestione dei Fondi PNRR.

A Torino l’assemblea sarà chiamata a eleggere il nuovo presidente che succederà ad Antonio Decaro, eletto nell’Europarlamento. Nel corso dei lavori è intervenuto, da remoto, anche il Presidente nazionale ANCI facente funzioni, Roberto Pella, che non ha mancato di sottolineare come la situazione attuale dei Comuni necessiti di un’attenzione particolare da parte del Governo nazionale. Tra i temi che saranno affrontati a Torino spicca la necessità di salvaguardare i finanziamenti destinati agli enti locali.

L’ANCI chiede, anche, una rivisitazione dell’ordinamento degli Enti locali, ed una semplificazione delle procedure amministrative per consentire agli enti locali di agire in modo più efficace ed efficiente, favorendo lo sviluppo economico e sociale dei territori. Anche per Pella, i comuni sono pronti a cogliere le opportunità del PNRR, ma servono più risorse e flessibilità. L’ANCI sottolinea, inoltre, la necessità di semplificare le procedure di accesso ai fondi e di garantire una maggiore flessibilità nell’utilizzo delle risorse, per consentire agli enti locali di adattare i progetti alle specifiche esigenze dei territori.