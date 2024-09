CONSORZIO COMUNI PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * BRESSANONE – EUREGIO 2024: «FOCUS SU DIGITALIZZAZIONE ED INTELLIGENZA ARTIFICIALE»

19.20 - sabato 7 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Giornata dei comuni dell’Euregio 2024 a Bressanone. Questo sabato, 7 settembre 2024, si è tenuta a Bressanone la terza Giornata dei comuni dell’Euregio. Su invito del Presidente del Consorzio dei comuni della Provincia di Bolzano e attuale Presidente del Consiglio dei comuni dell’Euregio Andreas Schatzer, rappresentanti del Tirolo, dell’Alto Adige e del Trentino si sono incontrati al Forum di Bressanone per rafforzare ulteriormente la cooperazione transfrontaliera tra i comuni.

L’evento di quest’anno era incentrato sulla digitalizzazione e sull’intelligenza artificiale. La digitalizzazione e l’uso dell’intelligenza artificiale offrono ai comuni grandi opportunità per aumentare la loro efficienza e migliorare i servizi ai cittadini. È quindi importante che i comuni utilizzino attivamente e sviluppino ulteriormente queste tecnologie, ma che siano anche consapevoli dei rischi e del quadro normativo.

I partecipanti potevano aspettarsi un programma interessante. Nella sua presentazione “Dati, processi e intelligenza artificiale”, il professor Marco Montali della Facoltà di Ingegneria della Libera Università di Bolzano ha parlato delle opportunità e delle sfide dell’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione.

Nel corso di una tavola rotonda, esperti delle tre regioni hanno discusso poi degli sviluppi nel campo della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale e delle loro possibili applicazioni nei comuni. L’evento inoltre era anche un’occasione per condividere esperienze e creare reti di conoscenze.

“La digitalizzazione e l’intelligenza artificiale sono temi che costituiscono sfide uguali per i comuni delle tre regioni. È quindi opportuno sviluppare strategie comuni e imparare gli uni dagli altri”, afferma Andreas Schatzer, Presidente del Consorzio dei comuni della Provincia di Bolzano. “I comuni altoatesini stanno già facendo buoni progressi nel campo della digitalizzazione. Per quanto riguarda l’intelligenza artificiale, invece, siamo ancora all’inizio”, ha dichiarato Schatzer.

La Giornata dei Comuni dell’Euregio era anche l’occasione per fare il punto sulla necessaria ricostruzione del Rifugio Europa in Val di Vizze, dove il confine tra Austria e Italia passa proprio in mezzo al rifugio. Peter Trenkwalder, Presidente della fondazione Rifugio Europa, ha illustrato il progetto alla presenza sei sindaci Stefan Gufler (Val di Vizze) e Karl Mühlsteiger (Gries am Brenner). Il Rifugio Europa è un esempio di cooperazione transfrontaliera tra due comuni del Tirolo e dell’Alto Adige ed è di proprietà della sezione Landshut del DAV (Club Alpino Tedesco) e della Provincia di Bolzano.

Infine, il programma prevedeva la consegna del Premio Julius Perathoner del Consorzio dei comuni della Provincia di Bolzano. Il premio è stato assegnato alla signora Nadia Paone per il suo lavoro intitolato “Vivere nella vecchiaia – Quali strutture abilitanti possono garantire l’invecchiamento nella propria casa in Alto Adige?”. L’evento è stato accompagnato dalla musica della banda dei sindaci altoatesini.

Hanno partecipato all’evento l’attuale Presidente dell’Euregio e Presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher, il suo omologo della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e il Vicepresidente del Tirolo Georg Dornauer.

Kompatscher si è dichiarato soddisfatto, “che i comuni dell‘ Euregio si stiano confrontando a livello transfrontaliero, individuando strategie congiunte per la digitalizzazione e l’intelligenza artificiale. È necessario fare attenzione a questo aspetto, perché l’IA offre molte soluzioni, ma è anche una tecnologia dalla logica fredda. Pertanto, le persone devono necessariamente mantenere un costante controllo sull’IA. Questo vale anche e soprattutto per i comuni che cercano soluzioni per i loro cittadini e le loro cittadine a livello locale”.

“Ritengo sia importante mettere al centro i cittadini nella riflessione sull’intelligenza artificiale, perché i nostri Comuni sono i primi Enti che conoscono i bisogni e le attese della popolazione: è una sfida cruciale, che ha a che fare con il futuro dei nostri territori”, ha commentato Fugatti.

Come ha detto Dornauer, “tre anni fa a Hall in Tirol, in occasione della prima Giornata dei Comuni dell’Euregio, è stata avviata una collaborazione stretta e a lungo termine tra i Comuni del Tirolo, dell’Alto Adige e del Trentino. Si tratta di un fattore cruciale per lo sviluppo positivo della Regione europea. Dobbiamo continuare a crescere insieme, in particolare su temi chiave per il futuro come quello dell’intelligenza artificiale, e possiamo trarre vantaggio dalle reciproche conoscenze ed esperienze. In fondo, perseguiamo tutti lo stesso obiettivo: garantire il benessere e la qualità della vita dei nostri cittadini nel lungo periodo”.

Erano presenti anche Karl Josef Schubert e Paride Gianmoena, rispettivamente Presidente del Consorzio dei comuni del Tirolo e del Trentino.

“La crescita della digitalizzazione e delle relative infrastrutture sta procedendo rapidamente in Tirolo. Ciò è necessario anche affinché le sfide future – in particolare quelle dell’intelligenza artificiale – possano essere affrontate dai comuni a beneficio e vantaggio della nostra popolazione. Lo scambio su questo tema nell’ambito dell’Euregio è di fondamentale importanza per poter trarre vantaggio dalle reciproche esperienze e raggiungere insieme un rapido progresso”, afferma Karl-Josef Schubert, Presidente del Consorzio dei comuni del Tirolo.

“Questa terza Giornata dei comuni dell’Euregio, che segue l’edizione svolta lo scorso anno in Val di Fiemme, è una nuova ed importante occasione per costruire collaborazioni fra amministrazioni che affrontano problemi e sfide simili” – ha osservato Paride Gianmoena, Presidente del Consorzio dei comuni del Trentino – “Tra queste, c’è senz’altro il tema della digitalizzazione e dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale, come possibile strumento per migliorare i servizi di prossimità ai nostri cittadini.”

Hanno preso parte all’evento anche numerosi membri della Giunta provinciale e del Consiglio della Provincia di Bolzano.

Quest’anno, in concomitanza con la Giornata dei comuni dell’Euregio si è svolta anche l’annuale Giornata dei comuni del Consorzio dei comuni della Provincia di Bolzano. Era l’occasione per guardare all’anno passato e definire l’agenda politica dell’anno a venire. L’attenzione per l’anno prossimo si concentrerà sulle elezioni comunali in Alto Adige e in Trentino e sulle questioni relative agli alloggi a prezzi accessibili.

///

Euregio-Gemeindetag 2024 in Brixen. Am heutigen Samstag, den 7. September 2024, fand in Brixen der dritte Euregio-Gemeindetag statt. Auf Einladung des Präsidenten des Südtiroler Gemeindenverbandes und derzeitigen Vorsitzenden des Euregio Rates der Gemeinden Andreas Schatzer trafen sich Vertreter aus Tirol, Südtirol und dem Trentino im Forum Brixen, um die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Gemeinden weiter zu festigen.

Dieses Jahr stand die Veranstaltung ganz im Zeichen der Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz. Die Digitalisierung und der Einsatz von künstlicher Intelligenz bieten Gemeinden große Chancen, ihre Effizienz zu steigern und den Dienst am Bürger zu verbessern. Es ist daher wichtig, dass Gemeinden diese Technologien aktiv nutzen und weiterentwickeln, sich aber auch ihrer Risiken und gesetzlichen Rahmenbedingungen bewusst sind.

Die Teilnehmer erwartete ein interessantes Programm. In seinem Vortrag „Daten, Prozesse und künstliche Intelligenz“ hat Professor Marco Montali von der Fakultät für Ingenieurwesen der Freien Universität Bozen über die Möglichkeiten und Herausforderungen von künstlicher Intelligenz in der öffentlichen Verwaltung gesprochen.

Im Rahmen eines runden Tisches diskutierten Experten aus den jeweiligen Ländern dann über die Entwicklungen im Bereich der Digitalisierung sowie der künstlichen Intelligenz und deren Anwendungsmöglichkeiten in den Gemeinden. Zudem bot die Veranstaltung Gelegenheit zum Austausch von Erfahrungen und zum Aufbau von Netzwerken.

„Digitalisierung und künstliche Intelligenz sind Themen, die die Gemeinden der drei Regionen gleichermaßen vor Herausforderungen stellen. Daher ist es sinnvoll, dass wir gemeinsame Strategien entwickeln und voneinander lernen“, so der Präsident des Südtiroler Gemeindenverbandes Andreas Schatzer. „Im Bereich der Digitalisierung sind Südtirols Gemeinden bereits auf einem guten Punkt. Bei der künstlichen Intelligenz dagegen stehen wir noch am Anfang“, erklärte Schatzer.

Der Euregio Gemeindetag bot auch die Gelegenheit, um einen Ausblick auf den notwendigen Ersatzbau der Landshuter Europahütte am Pfitscher Joch zu geben, wo die Grenze zwischen Österreich und Italien mitten durch die Hütte verläuft. Peter Trenkwalder, Präsident der Stiftung Europahütte, erläuterte das Projekt im Beisein der Bürgermeister Stefan Gufler (Pfitsch) und Karl Mühlsteiger (Gries am Brenner). Die Europahütte stellt ein Beispiel für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zweier Gemeinden aus Nord- und Südtirol dar und steht im Eigentum der DAV Sektion Landshut und des Landes Südtirol.

Auf dem Programm stand schließlich noch die Verleihung des Julius-Perathoner-Preises des Südtiroler Gemeindenverbandes. Den Preis erhielt Frau Nadia Paone für ihre Arbeit mit dem Titel „Wohnen im Alter – Welche Ermöglichungsstrukturen können das Altern im eigenen zuhause in Südtirol sichern?“. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von der Musikkapelle der Südtiroler Bürgermeister.

An der Veranstaltung teilgenommen haben der amtierende Präsident der Euregio und Landeshauptmann von Südtirol Arno Kompatscher, sein Amtskollege aus dem Trentino Maurizio Fugatti und der Landeshauptmannstellvertreter von Tirol Georg Dornauer.

Kompatscher ist erfreut, “dass sich die Gemeinden der Euregio über die Grenzen hinweg austauschen und gemeinsame Strategien zur Digitalisierung und künstlichen Intelligenz überlegen. Es ist notwendig, hier genau hinzuschauen – denn KI bietet viele Lösungen an, ist aber auch eine Technologie der kalten Logik. Daher müssen immer Menschen die KI kontrollieren. Das gilt auch und gerade in den Gemeinden, die vor Ort nach Lösungen für ihre Bürgerinnen und Bürger suchen.”

Fugatti hält es für wichtig, „die Bürgerinnen und Bürger in den Mittelpunkt der Überlegungen zur künstlichen Intelligenz zu stellen, denn unsere Gemeinden sind jene öffentlichen Verwaltungen, die die Bedürfnisse und Erwartungen der Bevölkerung am direktesten kennen: Wir stehen vor einer entscheidenden Herausforderung für die Zukunft unserer Länder.“

Wie Dornauer sagte, „fiel vor drei Jahren in Hall in Tirol beim ersten Euregio-Gemeindetag der Startschuss für die enge und langfristige Zusammenarbeit der Gemeinden in Tirol, Südtirol und dem Trentino. Diese ist entscheidend für die positive Entwicklung der Europaregion. Besonders bei zentralen Zukunftsthemen wie der künstlichen Intelligenz müssen wir uns gemeinsam weiterentwickeln und können dabei gegenseitig von Wissen und Erfahrungen profitieren. Denn schlussendlich verfolgen wir alle das gleiche Ziel: Die Daseinsfürsorge und die Lebensqualität unserer Bürgerinnen und Bürger nachhaltig zu sichern.“

Anwesend waren auch die Präsidenten der Gemeindenverbände von Tirol und dem Trentino, Karl-Josef Schubert und Paride Gianmoena.

„Der Ausbau der Digitalisierung und der damit verbundenen Infrastruktur schreitet im Bundesland Tirol zügig voran. Dies ist auch notwendig, damit die zukünftigen Herausforderungen – insbesondere jene der künstlichen Intelligenz – zum Nutzen und zum Vorteil unserer Bevölkerung von den Kommunen bewältigt werden können. Der Austausch auch zu diesem Thema in der Euregio ist von immanenter Bedeutung, um von den Erfahrungen untereinander zu partizipieren und rasche Fortschritte gemeinsam zu erzielen“, meint der Präsident des Tiroler Gemeindeverbandes Bürgermeister Karl-Josef Schubert.

“Dieser dritte Euregio-Gemeindetag, der auf die Veranstaltung im letzten Jahr im Fleimstal folgt, ist eine neue und wichtige Gelegenheit, um die Zusammenarbeit zwischen Verwaltungen zu fördern, die mit ähnlichen Problemen und Herausforderungen konfrontiert sind”, so Paride Gianmoena, Präsident des Trentiner Gemeindeverbandes. “Dazu zählt zweifellos auch das Thema der Digitalisierung und der Einsatz künstlicher Intelligenz als mögliches Instrument zur Verbesserung von bürgernahen Dienstleistungen.“

Zur Veranstaltung gekommen waren auch zahlreiche Mitglieder der Landesregierung und des Südtiroler Landtages.

Gleichzeitig mit dem Euregio-Gemeindetag fand heuer auch der jährliche Gemeindetag des Südtiroler Gemeindenverbandes statt. Es war dies die Gelegenheit, um auf das abgelaufene Jahr zurückzublicken und einen Ausblick auf die politischen Agenden des kommenden Jahres zu werfen. Im Fokus für das nächste Jahr stehen dabei die Gemeindewahlen in Südtirol und dem Trentino sowie die Probleme rund um das Thema leistbares Wohnen.

///