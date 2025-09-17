CONSOB * WEB: «OSCURATI 10 NUOVI SITI, VENIVANO ABUSIVAMENTE OFFERTI SERVIZI DI CRIPTO-ATTIVITÀ» (ELENCO LINK)

13.31 - mercoledì 17 settembre 2025



Consob ha ordinato l’oscuramento di 10 nuovi siti web tramite cui vengono abusivamente prestati servizi per le cripto-attività.

L’Autorità si è avvalsa dei poteri introdotti dalla disciplina MiCAR (Regolamento (UE) 2023/1114 e d.lgs. n. 129 del 5 settembre 2024) relativamente all’oscuramento dei siti internet mediante cui vengono prestati servizi per le cripto-attività nei confronti dei risparmiatori italiani in assenza delle prescritte autorizzazioni.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

“YTT975” (sito internet https://ytt975.it);

“YQZ585” (sito internet https://yqz585.it);

“EWQ778” (sito internet https://ewq778.it);

“AWE818” (sito internet https://awe818.it);

“GRT325” (sito internet https://grt325.it);

“TUT551” (sito internet https://tut551.it);

“SFS854” (sito internet https://sfs854.it);

“12DEF” (sito internet https://12def.it);

“YTH937” (sito internet https://yth937.it);

“C7VIZ” (sito internet https://c7viz.it).

Sale, così, a 1399 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.

Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari e su cripto-attività, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari e di cripto-attività, che sia stato pubblicato il prospetto informativo o il white paper.

A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.