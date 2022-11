CONSIGLIO REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE/ SÜDTIROL * CONSULTA GIOVANI ALTA VALSUGANA: PACCHER, « LA VOSTRA VISITA NON SOLO CI FA GRANDE PIACERE, MA È ANCHE IMPORTANTE »

20.06 - venerdì 04 novembre 2022

Consulta dei Giovani dell’Alta Valsugana in visita di studio in Consiglio regionale. Una folta delegazione che sta approfondendo la storia dell’Autonomia e che è stata accolta nell’emiciclo dal vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Paccher: “La vostra visita nelle istituzioni trentine, questo pomeriggio qui in Consiglio regionale e che a fine mese verrà estesa anche al Parlamento a Roma e al Quirinale, non solo ci fa grande piacere, ma è anche importante. Le fondamenta ed i luoghi dell’Autonomia debbono essere vissuti e conosciuti anche dalle giovani generazioni. Va infatti sottolineato come la nostra Specialità non sia un privilegio come qualcuno a torto talora sostiene ma un diritto che va difeso ed appunto conosciuto. Una presenza, la vostra, che ci inorgoglisce” ha chiosato Paccher prima di dialogare con gli intervenuti, rispondendo a numerose domande.