CONSIGLIO REGIONE TN-AA * CAMERE DI COMMERCIO: DEEG, «SECONDA COMMISSIONE, LE AUDIZIONI SEGUIRANNO LE DISCUSSIONI DI OGNI TESTO IN ESAME»

11.41 - giovedì 26 settembre 2024

Via in Seconda commissione al cammino della legge sulla Camera di Commercio. L’organismo presieduto da Waltraud Deeg ha deciso all’unanimità che le audizioni seguiranno sempre le discussioni di ogni testo in esame

La Seconda commissione permanente del Consiglio regionale, presieduta da Waltraud Deeg, si è riunita oggi a Trento.

L’organismo ha preso in esame la richiesta di audizione dei rappresentanti delle Camere di Commercio di Trento e di Bolzano in merito al disegno di legge n. 7/XVII: Modificazione dell’articolo 11 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 (Ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano) in merito alla composizione della Giunta camerale (presentato dai Consiglieri regionali de Bertolini, Parolari, Zanella, Coppola, Calzà, Maestri e Franzoia).

La commissione in apertura dei lavori si è confrontata sulla modalità di stesura dell’ordine del giorno della convocazione della seduta e di quelle a venire. Al termine – su proposta della presidente Deeg – è stato deciso all’unanimità che le eventuali audizioni incardinate sulle leggi in futuro verranno fatte successivamente alla discussione del disegno di legge all’ordine del giorno.

A quel punto la legge è stata presentata dal primo firmatario Andrea de Bertolini (Pd), spiegando “che l’intervento è nato da una situazione di criticità, riguardo il punto di equilibrio nella rappresentanza nella Camera di Commercio di Trento che – ha detto – è un ente pubblico che riceve risorse pubbliche ed ha funzioni pubblicistiche.

La proposta di legge prevede che nella giunta camerale ci sia una rappresentanza pluralistica dei settori di quell’organismo”. Sul disegno di legge sono stati presentati tre emendamenti: uno da Walter Kaswalder (Patt Fassa) e due da Zeno Oberkofler, (Verdi) che, nel condividerne la ratio, ampliano il tema. La commissione ha successivamente dato parere favorevole all’audizione dei due presidenti delle Camere di Commercio nella prossima seduta del 17 ottobre.