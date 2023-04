CONSIGLIO REGIONALE TN-AA/SÜDTIROL * ORSA JJ4: « SOLIDARIETÀ AL PRESIDENTE FUGATTI, CON LA DENUNCIA DEL PARTITO ANIMALISTA EUROPEO SI È PERDUTO IL SENSO DELLA REALTÀ »

19.22 - sabato 15 aprile 2023

“Solidarietà e vicinanza al presidente della Provincia Maurizio Fugatti: la denuncia penale del Partito Animalista Europeo nei suoi confronti è l’ennesima conferma di come in questa vicenda dell’orso si sia ampiamente perduto il senso della realtà e delle proporzioni” afferma il vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Paccher.

Il rappresentante dell’emiciclo interviene dopo che oggi il Partito Animalista Europeo ha depositato alla Procura della Repubblica di Trento (tramite gli uffici dei Carabinieri Legione Lazio) l’atto di denuncia contro il presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti per i reati di cui agli artt. 414 e 56 del codice penale, istigazione a delinquere e delitto tentato, con il rischio di cinque anni di reclusione: “La Provincia non è riuscita, grazie ai ricorsi e controricorsi di questi sedicenti animalisti, a mettere in sicurezza dal 2020 tre esemplari problematici di orsi, di cui l’ultimo reo di aver tolto la vita ad un ragazzo della valle di Sole, Ed ora la denuncia a Fugatti che sta cercando di fare tutto il possibile per evitare che queste tragedie si ripetano. Davvero una brutta pagina, non solo per il Trentino” chiude Paccher.