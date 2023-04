CONSIGLIO REGIONALE TN-AA/SÜDTIROL * “DANCE WORLD CUP“: PACCHER, « COMPLIMENTI ALLA SCUOLA MEDIA DI LEVICO, PER L’AFFERMAZIONE OTTENUTA A ROMA »

16.17 - lunedì 3 aprile 2023

Scuola media di Levico Valsugana in trionfo in quel di Roma. E’ successo che nel fine settimana le ballerine della sezione coreutica della scuola si sono classificate al primo posto alle prove nazionali della Dance World Cup di Roma. Soddisfatto il vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Pacher che, di recente, aveva visitato la scuola di Levico: “Una scuola media sorprendente e originale quella che, dal 2016, offre ai ragazzi la rara possibilità di seguire (oltre agli insegnamenti tradizionali) anche un indirizzo coreutico, danza moderna o hip hop, nonché musicale – ha osservato il Paccher -.

Un bel approccio per favorire anche attraverso la musica e la danza l’integrazione dei giovani, la generazione che ha forse sofferto di più l’isolamento dovuto alla pandemia. Non possiamo che complimentarci con la scuola media di Levico per la bella affermazione ottenuta a Roma”.