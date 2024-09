CONSIGLIO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA * AUTONOMIA DIFFERENZIATA: DI BERT (FP), «LA RIFORMA CALDEROLI NON MINACCIA LA COESIONE PAESE»

17.33 - martedì 17 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Sono contrario alla proposta di referendum, sia totale che parziale, sull’autonomia differenziata. La riforma Calderoli, che riguarda le Regioni a statuto ordinario, è un’opportunità per migliorare ancora di più la specialità del Friuli Venezia Giulia”.

Lo dichiara, in una nota, il capogruppo della lista Fedriga presidente, Mauro Di Bert, che aggiunge: “La riforma Calderoli è uno strumento importante per rafforzare la responsabilità degli amministratori locali, indipendentemente dal loro orientamento politico, e non è una minaccia alla solidarietà nazionale”.

“Comprendo che il tema sia delicato e complesso, ma ritengo che la riforma sia una base di partenza per una gestione più efficiente delle risorse locali, senza compromettere l’unità del Paese. Questa iniziativa – continua la nota di Fp – si inserisce nel solco delle riforme avviate nel 2001, con la modifica del titolo V della Costituzione da parte del Governo Amato-D’Alema. Il percorso che stiamo intraprendendo rimane ancorato ai princìpi di solidarietà e coesione nazionale”.

“È giusto che le Regioni abbiano maggiore autonomia su alcune materie, ma sempre nell’interesse comune e con la volontà di migliorare i servizi ai cittadini, evitando possibili divisioni”, conclude il capogruppo Di Bert.