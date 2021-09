CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO * GIORNATA AUTONOMIA: « PORTE APERTE A PALAZZO TRENTINI, QUATTRO I GRUPPI CHE HANNO POTUTO AMMIRARE LA BELLEZZA DELLE SALE »

Attenti, interessati, anche un po’ stupiti per la bellezza delle sale. Questa l’istantanea dei visitatori (molti turisti) che, nella mattinata e nel pomeriggio di oggi, hanno partecipato alle visite guidate a Palazzo Trentini.

Quattro gruppi che hanno potuto gustare, sotto la guida dei funzionari dell’Ufficio stampa e relazioni esterne del Consiglio Anna Eccher e Rodolfo Ropelato, il tesoro d’arte, perlopiù settecentesco, racchiuso in questo storico palazzo che si affaccia su via Manci a Trento.

Anche per la Giornata dell’Autonomia le porte aperte di Palazzo Trentini sono state un successo come momento culturale e, altrettanto importante, come momento di contatto con le istituzioni.