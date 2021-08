CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO – GARANTE DIRITTI DEI MINORI * CORSO PER TUTORI VOLONTARI: « SARÀ GRATUITO E PREVEDERÀ INCONTRI SU TEMI SPECIFICI, LA FORMAZIONE È PREVISTA PER OTTOBRE-NOVEMBRE 2021 »

L’Ufficio del Garante dei Diritti dei Minori in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento – Servizio di Cinformi – promuove il nuovo corso di formazione per tutori volontari. Il corso è rivolto agli aspiranti tutori e ai tutori regolarmente iscritti al registro. Il corso sarà totalmente gratuito e prevederà incontri su temi specifici. La formazione è prevista per ottobre/novembre 2021.

Per informazioni e per le iscrizioni è possibile contattare telefonicamente l’Ufficio al numero 0461 213201 o scrivendo alla mail: [email protected] ​