CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO * FORMAZIONE: « INSEGNANTI IN VISITA AI LUOGHI DELL’AUTONOMIA, PALAZZO DELLA REGIONE – SALA DEPERO – PALAZZO TRENTINI »

Consiglio, insegnanti in visita ai luoghi dell’Autonomia. Un gruppo di una ventina di insegnanti hanno partecipato oggi pomeriggio, nell’ambito della collaborazione tra Iprase e l’Ufficio stampa e relazioni esterne del Consiglio, ad una visita ai luoghi dell’Autonomia: il palazzo della Regione, Sala Depero e Palazzo Trentini.

Un piccolo viaggio, guidati da Anna Eccher e Rodolfo Ropelato, attraverso le testimonianze di pietra, cemento armato e arte, dei passaggi più importanti della nostra storia recente.

L’occasione, inoltre, di prendere confidenza con l’attività che il Consiglio ha messo in campo, nonostante i limiti imposti dal Covid, per far conoscere agli studenti trentini, oltre alle vicende della nostra (e quindi della loro) Autonomia, come funziona il Consiglio e il confronto democratico. Il pomeriggio di formazione degli insegnanti si è concluso con un visita agli spazi espositivi del Museo storico delle Gallerie di Piedicastello.