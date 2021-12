CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO * CONFERENZA CAPIGRUPPO: « BYPASS FERROVIARIO, PREVISTO UN INCONTRO CON LA RETE DEI CITTADINI »

12:43 - 13/12/2021

Una breve Conferenza dei capigruppo, convocata poco fa dal presidente Walter Kaswalder, ha convenuto su un prossimo incontro con la Rete dei Cittadini, che ha appunto chiesto questa opportunità per illustrare le proprie posizioni circa il noto, grande progetto di bypass ferroviario della città di Trento per la nuova linea merci dal Brennero.

L’incontro con i capigruppo si svolgerà non prima del voto finale sui ddl di bilancio della Pat, ma prima della fine dell’anno, come caldeggiato in particolare dai capigruppo Paolo Zanella e Sara Ferrari.