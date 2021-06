CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO – COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ * SARA PEDRI: TAUFER, « TUTTE LE ISTITUZIONI PROVINCIALI COLLABORINO IN SINERGIA, AL FINE DI FARE LUCE SULL’ACCADUTO »

La Commissione provinciale Pari Opportunità tra donna e uomo esprime preoccupazione e dispiacere per la vicenda legata alla scomparsa della dott.ssa Sara Pedri.

La preoccupazione principale riguarda l’intera collettività trentina: stando alle cronache, anche nazionali, emergerebbe che nel Reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Santa Chiara di Trento regni un clima difficile e poco sereno, con impatto considerevole sulle professioniste e i professionisti sanitari che vi prestano servizio e che certamente non sono messe/i nelle condizioni di offrire il migliore supporto alle donne, alle persone e alle loro famiglie che si rivolgono al reparto, in situazioni delicate quali maternità o malattia, in cui è necessario invece un ambiente tranquillo e rassicurante.

Altra preoccupazione riguarda la possibilità che in reparto possano essere in atto un atteggiamenti discriminatori ed episodi di mobbing nei confronti delle giovani professioniste, aspetto che necessità maggiori approfondimenti.

Auspichiamo che la Commissione, nominata per fare luce sulla vicenda, venga istituita in modo tale da garantire l’inesistenza di potenziali conflitti d’interesse e che vengano auditi, con le opportune garanzie, tutti i soggetti che possano far luce sull’intera vicenda. Allo stesso modo auspichiamo che tutte le Istituzioni provinciali collaborino in maniera sinergica al fine di fare luce sull’accaduto e prendere gli opportuni provvedimenti per garantire condizioni di lavoro e cura sereni, dignitosi e quindi maggiormente di aiuto alla collettività.

*

dott.a Paola M. Taufer

Presidente della CPO-