CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO * BY-PASS FERROVIARIO: « DOMANI VENERDÌ 14/1 ​​​​​​​​LA DIRETTA VIDEO STREAMING DELLA CONFERENZA DI INFORMAZIONE, SUL QUADRUPLICAMENTO DELLA LINEA BRENNERO »

11:00 - 13/01/2022

​​​​​​​​La diretta video streaming della conferenza di informazione sul progetto di bypass ferroviario di Trento e di quadruplicamento della linea ferroviaria del Brennero, chiesta da alcuni esponenti di minoranza e organizzata dall’assemblea legislativa, si potrà seguire domani sul canale Youtube del Consiglio provinciale (https://www.youtube.com/user/ConsiglioProvinciaTN) a partire dalle 9.15. La conclusione dei lavori è prevista alle 14.00.

A tema della Conferenza di informazione, il “Quadruplicamento della ferrovia del Brennero: stato dell’arte della progettazione e prospettive del corridoio merci”, con particolare riguardo al bypass di Trento. Oltre a Sara Ferrari (Pd), prima proponente l’iniziativa, la lettera (allegata) con cui è stata chiesta reca anche le firme di Paolo Zanella di Futura, Alex Marini del M5s, Filippo Degasperi di ONda Civica, Paola Demagri del Patt e Pietro De Godenz di Unione per il Trentino.

In vista della conferenza sono stati invitati a intervenire come relatori l’ing. Ezio Facchin – assessore alla transizione ecologica e alla mobilità del Comune di Trento , il dott. Mauro Zambotto – Dirigente Servizio geologico della Provincia, l’ing. Paolo Zadra – rappresentante della Rete dei cittadini, l’ing. Giuseppe Romeo – RFI – Responsabile della Direzione Investimenti Area Nordest, l’ing.a Paola Firmi – Commissaria straordinaria per l’intero intervento “Potenziamento Linea Fortezza – Verona”, il dott. Andrea Pillon – coordinatore del Dibattito Pubblico sul progetto di circonvallazione ferroviaria di Trento.​

Quanto al programma dei lavori (allegato), non ci sarà l’intervento dell’ing. Martin Gassner, Amt der Tiroler Landesregierung.