CONSIGLIO PROVINCIA TRENTO * PALAZZO TRENTINI – MOSTRE ARTE: « OGGI ALLE 17.00 INAUGURAZIONE DI “ AUTONOMIA PRIMA DELL’AUTONOMIA NEL CONTEMPORANEO “, IN MANCI 27 »

La Presidenza del Consiglio provinciale di Trento si appresta a ospitare presso palazzo Trentini una nuova mostra d’arte e documentazione storica.

“Autonomia Ad Arte – L’autonomia prima dell’autonomia nel contemporaneo” verrà inaugurata oggi venerdì 8 ottobre alle ore 17.00, negli spazi espositivi di via Manci 27 a Trento.

Saranno presenti il presidente del Consiglio provinciale, il curatore e artista Roberto Codroico, l’ideatore dell’iniziativa Carlo Chelodi, il coordinatore Claudio Sandri.

I contributi in catalogo sono del presidente del Consiglio provinciale, di Romano Prodi, Giorgio Postal, Paolo Piccoli, Giuseppe Ferrandi, Vincenzo Calì, Elisa Bertò, Stefania Stoffella, Claudio Sandri, Christian Zendri, Roberto Codroico. I singoli testi sono a disposizione per eventuali servizi in anteprima sull’esposizione.

La mostra resterà aperta alla cittadinanza da sabato 9 ottobre a sabato 6 novembre 2021, con ingresso libero (si richiede Green pass).