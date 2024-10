CONSIGLIO PROVINCIA TRENTO * LAVORI AULA MATTINATA: «APPROVAZIONE PUP VALDASTICO, PROSEGUE L’OSTRUZIONISMO»

14.19 - sabato 12 ottobre 2024

Sono ripresi stamane i lavori del Consiglio provinciale bloccato dall’ostruzionismo delle minoranze mirato a impedire l’approvazione della variante al Pup dell’assessore Gottardi che celerebbe a loro avviso la volontà della Giunta di dare il via libera alla Valdastico con uscita a Rovereto sud. 1914 gli ordini del giorno presentati. Nella mattinata ne sono stati respinti 8, portando la conta delle proposte votate a 34.

Si ricorderà che un’interpretazione tecnica del regolamento aveva permesso di abbinare l’esame dei numerosi documenti per contenuti, riducendoli all’interno di 32 aree tematiche (+ 12 documenti non riconducibili ad alcuna categoria). Questo ha consentito una razionalizzazione dei tempi nella discussione delle proposte, che avviene in forma unitaria, mentre le votazioni devono procedere singolarmente.